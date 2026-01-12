La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) cerró 2025 con una recaudación récord por la venta de inmuebles públicos. A lo largo del año pasado, el organismo obtuvo más de u$s 320 millones a través de subastas, como parte del plan oficial para desprenderse de activos sin uso.

Las operaciones se realizaron a través de subastas públicas online y tuvieron como protagonistas terrenos y edificios ubicados en zonas estratégicas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. El monto obtenido representó cerca de la mitad del objetivo total fijado por el Gobierno de Javier Milei , que apuntaba a recaudar unos u$s 800 millones mediante la venta de más de 300 inmuebles.

Las subastas que explican el récord

El principal comprador del año fue Eduardo Costantini, que concentró las subastas más relevantes.

En mayo, a través de Consultatio, el empresario desembolsó u$s 21,23 millones para quedarse con un terreno ubicado en Soldado de la Independencia 615, entre Ortega y Gasset y San Benito de Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo. La subasta había salido con un precio base de u$s 15,3 millones y se cerró un 40% por encima del valor inicial , tras una puja en la que participaron cuatro oferentes.

El lote, de más de 3400 metros cuadrados, cuenta con una capacidad constructiva total superior a los 18.000 m2 y actualmente funciona como estacionamiento. Según el pliego, el 75% de la superficie deberá destinarse a metros cubiertos y los plazos para iniciar las obras tienen un tope de 36 meses. Desde la desarrolladora anticiparon que evalúan un proyecto residencial de alta gama, en una de las zonas más caras de la Ciudad, donde el valor del metro cuadrado en pozo ronda los u$s 4000, solo por detrás de Puerto Madero.

Meses más tarde, Costantini volvió a quedarse con la operación más relevante del año. Consultatio ofertó u$s 127 millones y ganó la subasta por el predio de 44.000 metros cuadrados ubicado en la intersección de Intendente Bullrich y Cerviño, frente a la Mezquita Rey Fahd, donde actualmente funcionan Easy y Jumbo, del grupo Cencosud. Se trató del monto más alto pagado hasta ahora por un inmueble subastado por el Estado nacional.

El terreno había salido a remate con un precio base de u$s 81 millones y, según anticipó la compañía, allí se desarrollará un proyecto mixto que demandará una inversión superior a los u$s 350 millones, con oficinas, locales comerciales, espacios públicos y residencias. De acuerdo con el pliego, la operación obliga a destinar el 65% de la superficie a espacio público y a poner en valor el Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional.

A estas operaciones se sumó, hacia fin de año, la venta de un predio de casi una hectárea en Bajo Belgrano que pertenecía a la Policía Federal. La Agencia de Administración de Bienes del Estado lo subastó por u$s 46,5 millones, en una operación que duplicó el precio base, fijado en u$s 21,3 millones. El ganador fue Argencons, desarrolladora de la marca Quartier y controlada desde 2025 por el grupo de Costantini.

El primer movimiento de 2026

El organismo ya puso en marcha el calendario 2026. La AABE volverá a subastar un terreno premium frente al mar en Pinamar, que saldrá a remate de forma online el 5 de febrero.

Se trata de un lote de más de 7200 metros cuadrados, ubicado a metros del muelle, que ya había sido ofrecido en septiembre de 2025 sin registrar oferentes y que ahora regresa al mercado con un precio base más bajo. En esta nueva convocatoria, el valor inicial se fijó en u$s 3,47 millones, alrededor de un 10% menos que los u$s 3,8 millones con los que había salido en su primer intento.

Según los pliegos oficiales, el terreno es apto para el desarrollo de un complejo hotelero, ya que cuenta con los códigos urbanísticos correspondientes establecidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad de Pinamar. El inmueble está delimitado por la avenida Del Mar, la avenida De los Tritones y la avenida Eolo, a la altura del parador Mirasoles.

El inicio de las subastas 2026 coincide además con un cambio de conducción en la AABE. El Gobierno designó a Tania Alejandra Yedro como nueva presidenta del organismo, tras la renuncia de Nicolás Alberto Pakgojz y de su vicepresidente Marcelo León Uugarte.

La cartera que la AABE prepara para 2026

Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que la AABE prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados.

En la lista también figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales.