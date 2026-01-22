Grupo IEB lanzó IEB Banca Privada - Real Estate, un servicio especializado que se incorpora a su portfolio con el objetivo de brindar asesoramiento inmobiliario integral a clientes de banca privada.

Ofrece un servicio de consultoría inmobiliaria estratégica, orientado a maximizar el valor de cada operación y a brindar seguridad, claridad y previsibilidad en la toma de decisiones patrimoniales.Nuestro enfoque que combina análisis de mercado, visión financiera, criterio impositivo y acompañamiento profesional exclusivo, asegurando que cada decisión esté respaldada por información confiable y un proceso riguroso.

¿Qué ofrece?

• Análisis profesional del mercado Estudios comparativos por zona, lectura de tendencias, evaluación de precios, proyección de rentabilidad y análisis de riesgos.

• Valuación precisa de inmuebles Tasaciones fundamentadas en criterios técnicos, legales y comerciales, para definir precios de compra, venta o inversión con mayor precisión.

• Estrategias de inversión a medida del cliente Diseño de planes personalizados según el perfil, los objetivos patrimoniales y el horizonte del cliente: renta, resguardo de valor o desarrollo.

• Asesoramiento legal y contractual Actúa como nexo para la revisión de documentación, coordinación con escribanías y acompañamiento en la firma de contratos, facilitando la prevención de contingencias legales, fiscales y registrales.La validación jurídica técnica y la responsabilidad final recaen siempre en los profesionales legales externos o en las escribanías intervinientes, garantizando una gestión transparente y profesional.

• Acompañamiento integral en la operación Desde la búsqueda o puesta en valor del inmueble, visitas y negociación, hasta el cierre de la operación y el seguimiento posterior.

• Atención personalizada y confidencial Un único interlocutor experto, comunicación clara y seguimiento continuo, con absoluta reserva de la información y enfoque patrimonial de largo plazo.

Proyectos seleccionados

Como parte del servicio, IEB Banca Privada Real Estate ofrece acceso preferencial a desarrollos cuidadosamente seleccionados, priorizando calidad constructiva, ubicación y potencial de crecimiento: