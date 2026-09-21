La cadena brasileña quiere aprovechar el auge del fitness en la Argentina

La Argentina se convirtió en uno de los mercados más atractivos de la región para el negocio de los gimnasios.

Cada vez más personas entrenan y la penetración ya es la más alta de América latina, aunque aún todavía está lejos de los niveles de los mercados más maduros. Sobre ese espacio de crecimiento, Smart Fit busca seguir ganando terreno.

La cadena brasileña abrirá dos nuevas sedes, una en Mataderos y otra en San Fernando, y llevará su red local de 15 a 17 gimnasios. La compañía ya supera los 50.000 socios en el país y las nuevas aperturas forman parte de una estrategia con la que busca ampliar su escala en un mercado donde desembarcó en 2019.

A comienzos de 2025, Smart Fit contaba con siete gimnasios en la Argentina. Hoy opera 15 y, con las dos nuevas aperturas, habrá más que duplicado aquella red. El crecimiento acompaña una tendencia más amplia: el país cuenta con unos 3,6 millones de usuarios de gimnasios y una penetración cercana al 9% de la población, la más alta de América latina.

Para Smart Fit, sin embargo, la operación argentina sigue siendo pequeña frente a la escala del grupo. La compañía cuenta con alrededor de 2200 gimnasios a nivel global y cerca de 1000 solo en Brasil.

En el mercado local, además, todavía se ubica detrás de jugadores como SportClub, Megatlon y Quivox, de acuerdo con estimaciones privadas del sector.

Smart Fit llegará a 17 sedes en la Argentina

“Cada apertura exige entender las necesidades del mercado local y adaptar la propuesta a esa realidad. La escala regional nos aporta experiencia, conocimiento y capacidad operativa”, señaló Cristian Deppe, Country Manager de Smart Fit Cono Sur.

El modelo con el que busca crecer

Smart Fit desarrolló su expansión sobre un formato de alto volumen de socios y precios accesibles, asociado al segmento low cost del fitness.

El modelo combina grandes superficies, equipamiento estandarizado , procesos digitalizados y tecnología para operar una red a gran escala.

La lógica es captar una base amplia de clientes y distribuir los costos de operación entre una gran cantidad de socios.

Esa fórmula permitió a Smart Fit convertirse en uno de los mayores operadores del mundo. Por cantidad de gimnasios, ya se mueve en una escala similar a la europea Basic-Fit y solo algunos grupos internacionales, como Planet Fitness o Anytime Fitness —con modelos de negocios diferentes—, tienen redes más extensas.

Un mercado con más jugadores

La expansión de Smart Fit se produce en un mercado que también empezó a atraer nuevas inversiones.

La Argentina cuenta con aproximadamente 8700 gimnasios. A los grandes operadores locales se sumaron en los últimos años cadenas extranjeras que buscan aprovechar una actividad con alta penetración, pero todavía con margen para crecer.

La cadena de origen brasileño es uno de los principales jugadores globales del fitness, con más de 2000 gimnasios

Ese movimiento convive con la expansión de los principales jugadores argentinos.

SportClub encabeza el mercado según estimaciones privadas del sector, seguido por el grupo Megatlon —que reúne a Megatlon y Fiter— y Quivox. Smart Fit y On Fit aparecen luego con volúmenes similares de usuarios, aunque no existe un ranking oficial que permita establecer participaciones precisas.

La mayor oferta también empieza a endurecer la competencia. La cantidad de personas que entrena continúa aumentando, pero la expansión de las cadenas obliga a disputar con mayor intensidad ubicaciones, precios y socios.

Para los operadores de bajo costo, además, el volumen es especialmente relevante: crecer depende tanto de abrir locales como de conseguir rápidamente una masa suficiente de clientes en cada uno.

El dato que sostiene esa apuesta es que, pese a encabezar América latina, la Argentina todavía está lejos de los mercados con mayor desarrollo de la actividad.

Frente al 9% local, en países como los Estados Unidos y algunos mercados del norte de Europa la proporción de habitantes que utiliza gimnasios ronda el 20%.