Dolce & Gabbana tendrá su primer proyecto residencial en la Argentina.

La casa italiana pondrá su marca en una torre de 150 metros de altura en Puerto Madero, que demandará una inversión estimada en u$s 160 millones y comenzará a construirse en los próximos días.

El proyecto estará a cargo de Nizuc Developments, la desarrolladora de Grupo IEB, liderado por Juan Ignacio Abuchdid, mientras que la obra será ejecutada por IEB Construcciones.

Este viernes se firmó el contrato que dio inicio formal a los trabajos, mientras que el lanzamiento comercial está previsto para enero de 2027.

La torre se levantará sobre un terreno de 22.000 metros cuadrados en Dique 4 y estará destinada a viviendas. Dolce & Gabbana participará directamente en el diseño y Domenico Dolce intervendrá en la definición estética y en la selección de los materiales que se utilizarán en el edificio.

El antecedente de Armani en la Argentina

La presencia de marcas internacionales de moda en el real estate ya tiene un antecedente en Buenos Aires.

Decó Polo by Armani, el complejo que construye ABV Arquitectos frente al Campo Argentino de Polo, incorporó a Armani/Casa en el diseño y el interiorismo en sus áreas comunes.

El emprendimiento ocupa una manzana delimitada por Báez, Clay, Dorrego y el predio del Polo, en el límite entre Palermo Nuevo y Las Cañitas. Se levantan dos torres de 30 pisos, con departamentos que van desde los 160 hasta los 890 metros cuadrados.

La obra comenzó a fines de 2022 y las primeras entregas están previstas para fines de 2026.

Los valores se ubican entre los más altos del mercado porteño. Una unidad de 220 metros cuadrados en la Torre Sur se ofrece por u$s 2,8 millones, con un precio superior a los u$s 12.700 por metro cuadrado.

Decó Polo by Armani, el complejo que construye ABV Arquitectos frente al Campo Argentino de Polo

El acuerdo con Armani/Casa no implica que los departamentos se entreguen amoblados por la casa italiana. La participación comprende el diseño, el interiorismo y la selección de materiales de las áreas comunes, el lobby principal y el showroom donde se venden las unidades.

Decó Polo contará con más de 6500 m2 de amenities, entre ellos una pileta exterior con borde infinito frente al Campo de Polo, una piscina cubierta semiolímpica, gimnasio, spa, salas de yoga y spinning, microcine, canchas de tenis y un bistró privado.

Los otros edificios de Dolce&Gabbana en el mundo

Dolce&Gabbana comenzó a llevar su nombre al mercado inmobiliario en 2023, cuando anunció sus primeros proyectos fuera de la moda. Ese año, la casa italiana avanzó con desarrollos en Marbella, Miami y Maldivas.

El primero fue Design Hills Dolce&Gabbana, en Marbella. El proyecto se presentó en septiembre de 2023 y marcó el debut de la marca en el mercado residencial europeo. Para desarrollarlo se asoció con Sierra Blanca Estates, una compañía española con presencia en la Costa del Sol.

world.dolcegabbana

El proyecto está ubicado sobre la Milla de Oro de Marbella, en un terreno de casi 90.000 m2, y contempla 92 residencias distribuidas en cinco edificios. Los departamentos van desde los 280 hasta los 900 m2.

La marca de lujo participa del diseño y los interiores incorporan mobiliario y decoración de Dolce&Gabbana Casa. Los precios parten de alrededor de 5 millones de euros.

El complejo tendrá piletas interiores y exteriores, spa, gimnasio y un club privado con cine, bar y cava.

world.dolcegabbana

En paralelo, la casa italiana avanzó en los Estados Unidos con 888 Brickell Dolce&Gabbana, en Miami. Se asoció con JDS Development Group y GV Development para levantar una torre de 90 pisos y 259 residencias en Brickell.

La finalización también está prevista para 2028.

En Maldivas, en abril de 2023, la compañía anunció una alianza con la desarrolladora DarGlobal para crear su primer resort de lujo.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana participan del concepto y el diseño del complejo. A diferencia de los otros proyectos, se trata de un desarrollo hotelero. DarGlobal adquirió una laguna para construirlo, aunque todavía no dio a conocer la cantidad de habitaciones ni la fecha prevista de apertura.

Tres años después, la marca sumó Brasil a su recorrido inmobiliario. En marzo de 2026, Cyrela lanzó en São Paulo Capri Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa, un edificio residencial en Jardim Europa.

El proyecto tendrá 62 residencias, con departamentos de 246 y 279 m2 y dúplex de 516 y 591 m2. La entrega está prevista para marzo de 2030.