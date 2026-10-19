Smart Fit México redujo el tiempo que necesitan sus nuevos gimnasios para alcanzar el punto de equilibrio, de cuatro o cinco meses a un periodo de entre tres y cuatro meses, una mejora que busca acelerar la recuperación de las inversiones mientras la cadena continúa ampliando su presencia en el país.

Darío Coronado, CEO de Smart Fit México, explicó que el avance responde a una mayor eficiencia en los procesos comerciales, especialmente durante la etapa de preventa y los primeros tres meses de operación de cada unidad.

“Estamos abriendo unidades más saludables con mejor preventa y mejor rampa”, dijo el directivo en entrevista con El Cronista. El objetivo es que los gimnasios alcancen más rápido el momento en que sus ingresos cubren sus costos y comiencen a contribuir al resultado del negocio.

La reducción del plazo también está vinculada con una selección más precisa de las ubicaciones. La cadena de gimnasios analiza variables como la composición demográfica, la edad y el nivel socioeconómico de la población, además de la actividad comercial en los alrededores, para estimar cuántos usuarios podría atraer cada establecimiento.

La cadena brasileña quiere aprovechar el auge del fitness.

Inteligencia artificial para decidir dónde invertir

Smart Fit comenzó a incorporar inteligencia artificial en sus análisis internos para evaluar el potencial de nuevas ubicaciones y mejorar sus proyecciones financieras.

La herramienta permite interpretar distintas variables y ajustar los supuestos de cada modelo según las características de la zona. Una ubicación residencial, por ejemplo, puede tener un perfil de usuarios y una dinámica de consumo diferentes a los de un área con alta concentración de oficinas y población flotante, detalló Coronado.

Con esa información, la compañía estima el universo potencial de clientes y calcula la probabilidad de que una unidad alcance la rentabilidad en el horizonte previsto. Coronado señaló que sus modelos trabajan con escenarios en los que esa probabilidad puede ubicarse entre el 60% y el 80%, dependiendo de las características del proyecto.

La inteligencia artificial también interviene en procesos administrativos. Smart Fit trabaja con la empresa Primero AI para automatizar tareas relacionadas con cuentas por cobrar y por pagar, así como con la administración de rentas, en una operación que comprende cientos de gimnasios y miles de empleados.

El objetivo es reducir errores como los pagos duplicados y mejorar el control de los gastos asociados con su red.

Gimnasios más grandes y expansión selectiva

La eficiencia operativa también influye en el tamaño de los nuevos establecimientos. Mientras que entre 2016 y 2019 Smart Fit solía abrir gimnasios de entre 800 y 900 metros cuadrados, actualmente busca que las nuevas unidades tengan superficies de al menos 1,400 a 1,500 metros cuadrados.

El cambio permite concentrar una mayor capacidad de usuarios en cada ubicación y modifica las necesidades de expansión. Según Coronado, un gimnasio de gran formato puede atender una base de entre 5,000 y 6,000 usuarios activos, aunque la afluencia diaria depende de la zona y de los horarios de entrenamiento.

Por esa razón, la empresa prevé moderar gradualmente el ritmo de aperturas y elegir con mayor precisión dónde instalar nuevas unidades.

“Vamos a comenzar a abrir cada vez menos porque cada vez vamos a seleccionar mejor”, señaló el directivo, quien estima que todavía existe espacio para llegar a 800 gimnasios en México.

La compañía también busca ampliar su presencia mediante franquicias en ciudades de entre 100,000 y 200,000 habitantes. En esos mercados, el modelo permite trabajar con empresarios que conocen las condiciones locales y aprovechar una estructura operativa desarrollada por la cadena.

Las franquicias pueden alcanzar el punto de equilibrio en plazos similares o incluso menores que las unidades propias, de acuerdo con Coronado, debido a que las rentas en ciudades alejadas de los principales centros urbanos suelen ser más económicas.

Según Coronado, Smart Fit trabaja constantemente para identificar las ubicaciones capaces de sostener su rentabilidad conforme la cadena madura y aumenta el tamaño de sus gimnasios.