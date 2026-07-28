Confirmado por los notarios | Si perdiste las escrituras de tu casa, esto es lo que debes hacer para recuperarlas sin perder la propiedad (foto: Freepik).

Los incendios en España comienzan a dar una leve tregua en zonas como Madrid, Ávila y Castellón, pero para cientos de afectados empieza ahora una etapa igual de importante: evaluar los daños y recuperar la documentación perdida. Entre las principales preocupaciones aparece la desaparición de las escrituras de la vivienda, un documento esencial para muchos propietarios.

Ante esta situación, el Consejo General del Notariado ha activado un plan de emergencia para asesorar gratuitamente a las personas afectadas y facilitar la recuperación de la documentación destruida por el fuego.

Luis Enrique Mayorga, decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y presidente de la Comisión Notarial de Emergencias, explicó en el programa La Linterna cuáles son los pasos que deben seguir los propietarios y recordó que perder las escrituras no implica perder la vivienda.

- Un hidroavión realiza una descarga de agua en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. EFE/Manuel Bruque Fuente: EFE Manuel Bruque

Qué hacer si los incendios destruyeron las escrituras de una vivienda

La primera recomendación del Notariado es mantener la calma. Según explicó Mayorga, la escritura original no desaparece aunque el propietario haya perdido la copia física durante el incendio.

“Has perdido únicamente un documento que refleja esa propiedad, pero se puede obtener un duplicado que se llama la copia”.

El responsable insistió además en un mensaje claro para los afectados: “Que pierdes la escritura no has perdido la propiedad”.

Esto se debe a que la matriz de la escritura permanece custodiada en la notaría donde se formalizó la operación y puede volver a emitirse cuando el propietario lo solicite.

Cómo solicitar un duplicado de las escrituras tras los incendios

Para obtener una nueva copia de la escritura, los afectados deben dirigirse, en primer lugar, a la notaría donde firmaron la compra de la vivienda si recuerdan cuál fue.

Si no conocen esa información, también pueden acudir a cualquier notaría, al colegio notarial correspondiente o al Consejo General del Notariado, desde donde pueden localizar el documento mediante procedimientos informáticos.

Mayorga aclaró que no es necesario presentar una denuncia por la pérdida de las escrituras para iniciar este trámite. Además, recordó que no existe un plazo límite para solicitar la copia. “Dentro de 5 años la puede reclamar y seguirá siendo propietario”.

El Notariado pide fotografiar todos los daños y permite hacer el trámite online

Además de recuperar las escrituras, el Consejo General del Notariado recomienda documentar cuanto antes el estado de las viviendas afectadas.

Mayorga lanzó un mensaje directo a quienes regresen a sus propiedades: “Este mantra que quede bien en el alma de las personas afectadas, saquen los móviles”.

Las fotografías servirán como un principio de prueba para reclamar indemnizaciones a las compañías aseguradoras y solicitar las ayudas públicas que puedan aprobar las administraciones.

El Notariado permite protocolizar gratuitamente esas imágenes a través del Portal del Ciudadano del Consejo General del Notariado. El afectado se identifica, sube las fotografías y un notario voluntario da fe de la existencia de ese material. Todo el procedimiento puede realizarse de forma telemática, una herramienta especialmente útil para quienes permanecen evacuados o no pueden desplazarse.

Un sistema que ya se utilizó en la DANA de Valencia y el volcán de La Palma

Confirmado por los notarios | Si perdiste las escrituras de tu casa, esto es lo que debes hacer para recuperarlas sin perder la propiedad (Fuente: Shutterstock)

La respuesta del Notariado frente a los incendios en España no parte de cero. Según explicó Mayorga, este modelo ya se aplicó durante otras grandes catástrofes que afectaron al país. “Por desgracia, nos ha mirado un tuerto, o una serie de tuertos”.

Durante la erupción del volcán de La Palma se instalaron notarías de campaña en las zonas devastadas, mientras que tras la DANA de Valencia gran parte de los trámites se realizaron de forma online.

Para los incendios actuales, el presidente de la Comisión Notarial de Emergencias considera que probablemente será necesario combinar ambos sistemas: asistencia telemática y desplazamiento de notarios a las zonas afectadas para reforzar la atención a los damnificados.

Mientras tanto, el proceso para protocolizar las fotografías permanecerá abierto durante varios meses, a la espera de que el Gobierno pueda aprobar nuevas medidas de apoyo para los afectados.