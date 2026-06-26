“En abril se estima que se incorporaron 1534 nuevos deudores de préstamos hipotecarios al sistema financiero (”altas" de personas humanas), de los cuales más del 95% fueron concertados en UVA".

“El desempeño mensual fue explicado mayormente por los bancos públicos y, en menor medida, por los bancos privados extranjeros”, revela el informe sobre Bancos del Central.

Banca pública

Lo que muestran sus estadísticas es que 1087 fueron de bancos públicos, donde predomina el Nación, 109 de bancos privados nacionales y 338 de entidades extranjeras.

De este modo, los privados suman 457, contra 2138 de abril del año pasado. Habían sido 1736 de públicos, 1240 de privados nacionales y 898 de extranjeros en abril de 2025.

Hipotecarios

La presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, detalla que mayo confirma una tendencia que venían observando desde enero: “El mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025″.

“Llevamos cinco meses con 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025. La demanda de vivienda existe —lo demuestran las 23.000 escrituras acumuladas en el año—, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones”.

“Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda”, sostiene.

Bajas

Enumera que en mayo hubo 587 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que la baja en ese sentido es del 54,8% respecto al mismo mes del año pasado. Son 3387 en el acumulado del año.

Oscar Puebla, director de la inmobiliaria que lleva su apellido, explica que muchas personas interesadas en acceder a un préstamo no logran obtener la calificación requerida porque los bancos están siendo demasiado estrictos con los indicadores de riesgo.

Scoring

“Hay mucha gente que se presenta y no reúne las condiciones para obtener la calificación necesaria. En muchos casos, el monto que les aprueban tampoco alcanza para concretar la compra”.

Para Puebla, las entidades financieras deberían flexibilizar algunos de esos requisitos y poner más énfasis en la garantía que representa el propio inmueble.

“Si alguien va a hipotecar una propiedad que vale u$s 120.000, la garantía es justamente esa propiedad. La evaluación crediticia es importante, pero no debería ser el único factor determinante”.

Estabilidad

Para Horacio Ludigliani, director del grupo que lleva su apellido, “la decisión de tomar una deuda de largo plazo requiere estabilidad. Cuando las familias perciban que las variables económicas son más previsibles, la demanda va a crecer de manera mucho más acelerada”.

A su entender, el crecimiento del crédito hipotecario dependerá tanto de la oferta financiera como de la capacidad del mercado para generar productos acordes a esa nueva demanda.

“No se trata solamente de prestar más dinero. También hace falta una oferta de propiedades competitiva y adaptada a quienes vuelven a mirar la vivienda propia como un objetivo posible”, concluyó.

Condiciones

Nancy Vieitez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, remarca que, además, se endurecieron las condiciones de entrada, por el scoring que se pide hoy para acceder a un préstamo para la vivienda.

El secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Damián Caffarella, señala que, para una propiedad de u$s 80.000, se necesita tener u$s 20.000, que es el equivalente al 25%, para que el resto lo otorgue el banco dador del crédito: “Y a la gente hoy le cuesta ahorrar para llegar a ese monto, y además tener para pagar la cuota”.