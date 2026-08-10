Mantener en regla la escritura y la situación registral de un inmueble puede convertirse en una de las primeras líneas de defensa ante un posible despojo, de acuerdo con Kallify, plataforma especializada en la revisión jurídica y registral de propiedades.

La empresa explicó que la seguridad patrimonial no depende únicamente de evitar una ocupación física, ya que un inmueble también puede ser objeto de intentos de despojo mediante engaños, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad, documentación falsa o irregularidades que afecten la posesión.

En este contexto, contar con una escritura pública y verificar que se encuentre inscrita y actualizada en el Registro Público de la Propiedad permite acreditar quién figura como titular y conocer antecedentes, gravámenes, limitaciones o afectaciones vinculadas con el inmueble.

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México ha señalado la escrituración y la inscripción registral como medidas de prevención, mientras que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Ciudad de México y el Instituto de Administradores de Inmuebles recomiendan, entre otras acciones, verificar la titularidad, regularizar sucesiones y supervisar las propiedades desocupadas.

El despojo no siempre implica una ocupación

Kallify advirtió que el despojo inmobiliario puede presentarse de distintas formas y no necesariamente comienza con la entrada física de una persona a una propiedad.

Entre los riesgos se encuentran la suplantación del propietario, el uso de documentos falsos, la simulación de operaciones jurídicas y la intervención de terceros que impidan al legítimo poseedor disfrutar materialmente del inmueble.

La empresa destacó además que la legislación penal protege la posesión y el disfrute material del bien, por lo que la defensa de una propiedad debe realizarse mediante las vías legales correspondientes y no mediante confrontaciones o acciones por cuenta propia.

“Existe la percepción de que contar con una escritura significa que un inmueble está listo para venderse o utilizarse como garantía, pero no siempre es así. La dictaminación jurídica permite contrastar la documentación con la información registral y revisar aspectos como la titularidad, antecedentes, gravámenes o adeudos”, señaló Diana Sandoval, directora general de Kallify.

Revisar el registro permite detectar riesgos

La empresa recomendó a los propietarios verificar que los datos de la escritura coincidan con el folio registral, incluyendo la titularidad, ubicación, superficie y antecedentes del inmueble, además de regularizar operaciones pendientes como compraventas, sucesiones, copropiedades o cancelaciones de hipoteca.

También aconsejó activar las alertas inmobiliarias o registrales disponibles. En la Ciudad de México, la Alerta Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad y de Comercio permite recibir notificaciones sobre consultas, solicitudes o movimientos relacionados con el folio del inmueble.

Aunque estas alertas no bloquean operaciones ni sustituyen una revisión registral, pueden ayudar a detectar movimientos desconocidos y actuar con mayor rapidez.

Sandoval agregó que una revisión jurídica preventiva también puede identificar inconsistencias que deben corregirse antes de realizar una operación inmobiliaria.

“La dictaminación jurídica no solo ayuda a identificar posibles inconsistencias, también permite definir qué aspectos deben corregirse para que un inmueble pueda incorporarse a una operación con mayor certeza”, afirmó.

Actuar ante la primera señal

Kallify también llamó a proteger las escrituras, identificaciones y demás documentos relacionados con el inmueble, así como a verificar la identidad de gestores e intermediarios antes de entregar información o realizar pagos.

En el caso de propiedades desocupadas, recomendó mantener supervisión periódica, comunicación con vecinos o administradores y, cuando sea necesario, recurrir a medidas de vigilancia.

Si el propietario recibe una alerta que no reconoce, detecta cambios registrales o identifica personas que se ostentan como propietarias, la recomendación es reunir evidencia, verificar de inmediato la situación jurídica y solicitar asesoría especializada.

En caso de encontrar el inmueble ocupado, Kallify señaló que se debe evitar la confrontación y no intentar recuperar la propiedad por la fuerza. En su lugar, se debe acudir ante las autoridades, presentar la denuncia correspondiente y conservar escrituras, datos de inscripción, contratos, comprobantes, fotografías y comunicaciones relacionadas con el inmueble.

“Solicitar una dictaminación jurídica en Kallify de forma digital, rápida y segura permite contar con una revisión preventiva que ayude a identificar riesgos, cargas, limitaciones o incidencias que podrían afectar la compraventa”, concluyó Sandoval.