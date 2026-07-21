El precio de la vivienda marca un máximo histórico: el valor medio sube un sube un 12,5% y supera los 292.000 euros.

El valor medio de la vivienda tasada en España alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre del año. Según los datos de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), el importe medio se situó en 292.417 euros, lo que representa un incremento interanual del 12,5% y supone un récord absoluto.

La AEV, que integra a sociedades de tasación responsables del 88% de las valoraciones realizadas en España, atribuye este aumento a factores como el tamaño de las propiedades, su ubicación en regiones de mayor valor y los cambios en las preferencias y en la capacidad adquisitiva de la demanda.

Récord en el importe total tasado pese a la estabilidad del mercado

Durante el primer trimestre se realizaron 254.615 tasaciones, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año anterior, con un ligero descenso del 0,1%. Sin embargo, el importe total tasado ascendió a 118.916 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,7% y un nuevo récord absoluto.

La asociación señala que el mantenimiento del volumen de tasaciones completas refleja una estabilización del mercado, una tendencia que también se observa en el segmento hipotecario.

El precio de la vivienda marca un máximo histórico: el valor medio sube un 12,5% y supera los 292.000 euros. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así evolucionan las tasaciones hipotecarias, contables y sin finalidad financiera

Las tasaciones destinadas al segmento hipotecario descendieron un 2,4%, hasta 172.619 informes. A pesar de ello, la actividad continúa en niveles muy elevados y se mantiene dentro del rango de mayor volumen registrado desde que existen datos.

Estos 172.619 informes representan cerca del 70% del total de tasaciones emitidas. Por su parte, las tasaciones con finalidad contable registraron una caída del 6,9%, hasta 55.803 informes, equivalente al 22% del total y su volumen más bajo de la última década.

En contraste, las tasaciones sin finalidad financiera mantuvieron una evolución positiva al crecer un 45%, hasta representar el 10% del volumen total registrado durante el trimestre.

El precio de la vivienda marca un máximo histórico: el valor medio sube un 12,5% y supera los 292.000 euros. Shutterstock

La AEV destaca la fortaleza de la demanda de vivienda

El secretario general de la AEV, Jorge Dolç, aseguró que los datos del primer trimestre reflejan un mercado estable en cuanto al volumen de actividad, aunque acompañado por un importante aumento del valor de los inmuebles tasados.