Este viernes 3 de julio, a partir de las 00:00 (hora Argentina, ART), Suiza se medirá ante Argelia en el BC Place Stadium, en un enfrentamiento crucial perteneciente a la llave 15 del Mundial.

La selección suiza, bajo la dirección de Murat Yakin, ha mostrado un rendimiento destacado durante la fase de grupos, conquistando el primer lugar en el Grupo B. Por su parte, Argelia, dirigido por Vladimir Petković, logró avanzar a la fase eliminatoria tras una actuación intensa en el Grupo J, donde terminó como uno de los mejores terceros.

Suiza inició su campaña con un empate 1-1 contra Catar y luego obtuvo una clara victoria sobre Bosnia y Herzegovina por 4-1. Su clasificación a esta fase se selló con una victoria ajustada 2-1 ante Canadá en Vancouver, lo que demuestra su potencial y espíritu competitivo.

Históricamente, la Nati ha sido una contendiente habitual en los últimos mundiales, llegando a los cuartos de final en varias ocasiones, como en 1934, 1938 y 1954. Desde 1994, ha alcanzado los octavos de final en cinco de sus seis participaciones, lo que resalta su consistencia en el escenario mundial.

Argelia, por otro lado, ha tenido un recorrido más complicado para asegurar su lugar en los 16avos. Después de un decepcionante comienzo con una derrota de 3-0 ante Argentina, lograron recuperar el rumbo con una victoria 2-1 sobre Jordania y un emocionante empate 3-3 frente a Austria, lo que les permitió seguir en la competición.

El equipo argelino, que acaba de regresar a una Copa del Mundo tras doce años, tiene la ambición de igualar su mejor actuación, que fue en Brasil 2014 cuando llegaron hasta los octavos y se enfrentaron a Alemania en un emocionante partido que se resolvió en la prórroga.

Horario del partido Suiza vs Argelia por país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas