Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their third goal REUTERS/Hannah Mckay

Argentina-Cabo Verde en Miami: la frenética carrera por las entradas para ver a la Selección

El otro Mundial, del que poco se habla, es el del turismo. A medida que la Selección avanza en el torneo, también crece el movimiento de argentinos hacia las ciudades donde juega. Un informe de Airbnb revela que el país lidera las reservas internacionales de alojamiento en Miami y Atlanta, dos de las sedes por las que pasaría la Scaloneta si continúa avanzando en la Copa del Mundo.

De seguir superando instancias, la Selección volvería a Kansas City para los cuartos de final y regresaría nuevamente a Atlanta para una eventual semifinal.

Un informe de Airbnb muestra que la Argentina encabeza las reservas internacionales en Miami y Atlanta, dos de las sedes donde jugaría la Scaloneta. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

La presencia argentina no se limita a las fases eliminatorias. Durante la etapa de grupos, disputada en Dallas y Kansas City, el país ya se ubicaba como el segundo mayor mercado internacional de reservas en ambas ciudades, sólo por detrás de México en Dallas.

Triunfo “vaquero”

El movimiento de hinchas también representa un importante negocio para las economías locales. De acuerdo con las proyecciones de Airbnb elaboradas junto con Deloitte, Dallas será la ciudad que mayor impacto económico recibirá gracias al Mundial, con un gasto estimado de u$s 502 millones generado por los huéspedes de la plataforma.

Miami aparece en segundo lugar, con un impacto de u$s 384 millones, mientras que Atlanta sumaría otros u$s 70 millones durante el torneo.

En conjunto, estas tres ciudades concentrarían casi u$s 1000 millones en actividad económica vinculada al alojamiento y al gasto turístico de los visitantes.

La mayor parte de las reservas continúa concentrándose en propiedades de menos de u$s 300 por noche.

En Atlanta, el 83% de las propiedades reservadas cuestan por debajo de ese valor; el porcentaje alcanza el 78%, mientras que tanto en Miami como en Kansas City representa alrededor del 72 por ciento.

Casi el 35% de los viajeros que reservan en Dallas y cerca del 30% en Kansas City pertenecen a la Generación Z (nacidos entre 1995–2009). Miami, por su parte, resulta muy atractiva para este público: es la segunda ciudad más popular de EE.UU. para la Gen Z, representando el 38% de sus huéspedes.

Desde Dallas, los argentinos aprovechan para ir a Austin, San Antonio y Nashville , y desde Kansas viajan a Chicago, St. Louis y Washington D.C.

En tanto, desde Miami, los destinos elegidos para combinar el viaje son Orlando, Kissimmee y Washington D.C. Para quienes visiten Atlanta, las extensiones de viaje más elegidas son Nashville, Washington D.C. y Nueva Orleans.

Los viajes con familias y amigos ayudan a dividir los gastos de la estadía. Eso se refleja directamente en los números: la cantidad de huéspedes por reserva en Dallas, Kansas, Miami y Atlanta es de entre tres y cuatro personas.

¿Cuánto cuesta viajar a Atlanta?

Según Almundo, tras la clasificación de la Selección a la fase eliminatoria, las búsquedas de vuelos a Atlanta -posible sede de los octavos de final- crecieron un 35% luego de definirse los cruces.

Hasta ahora, el mayor movimiento se concentraba en Miami por la cercanía del partido de 16avos, pero el interés comenzó a trasladarse hacia la siguiente escala.

En cuanto a los precios, un vuelo desde Buenos Aires hacia Atlanta con escalas parte desde los u$s 1073 , mientras que una opción directa asciende a u$s 3380.

Otra alternativa es viajar primero a Miami, con tarifas desde u$s 933, y luego tomar un vuelo a Atlanta desde u$s 485. Esa combinación en la misma fecha parte de los u$s 1420.