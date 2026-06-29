Messi y la Selección: la fórmula imbatible de la AFA, también, en la cancha de las marcas

La Selección argentina llega a Miami con el envión de una fase de grupos perfecta: tres partidos, tres victorias, puntaje ideal y apenas un gol en contra. En ese recorrido, Lionel Messi volvió a pesar en el área y reforzó el clima de ilusión alrededor del equipo de Lionel Scaloni.

El viernes 3 de julio, a las 19 horas de la Argentina, la Selección enfrentará a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026, en un cruce que ya trasladó la expectativa al mercado de entradas.

Todavía hay tickets disponibles en la venta primaria, con precios que arrancan en los cuatro dígitos en dólares.

El entusiasmo alrededor del equipo también se mide en dólares. Las entradas disponibles arrancan en u$s 2990 para las ubicaciones más altas del estadio y trepan hasta u$s 10.235 para la primera fila de la platea baja.

El fenómeno excede al partido de la Selección. El Mundial 2026 ya se convirtió en un éxito comercial para la FIFA: según Carlos Abriata, CEO de Fantix y partner de Secutix, la empresa que gestiona la venta de entradas del torneo, la organización vendió casi 6,7 millones de tickets y superó el objetivo de ingresos previsto para la competencia.

La recaudación por entradas cuadruplicó la de Qatar 2022, reveló, que había dejado u$s 685,9 millones por ticketing según el reporte financiero de FIFA.

La amplitud del rango muestra cómo funciona el esquema comercial del Mundial 2026. El valor de una entrada ya no depende solo de la instancia, sino también de la sede, la demanda, el rival, la ubicación y la disponibilidad remanente. Cada partido opera, en los hechos, como un mercado propio.

Miami, una sede teñida de celeste y blanco

En el caso argentino, ese mercado tiene una presión adicional. La Selección llega a Miami después de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y apenas un gol en contra. El rendimiento deportivo sostiene la expectativa de los hinchas y le agrega valor a cada aparición del equipo de Lionel Scaloni en el torneo.

El componente geográfico también pesa. Miami es una plaza especialmente atractiva para el público argentino por conectividad aérea, presencia latina, oferta turística y capacidad para absorber demanda internacional.

En un Mundial repartido entre tres países y con distancias largas entre sedes, la entrada es solo una parte del gasto: al ticket se suman vuelos, alojamiento, traslados internos y consumo durante el evento.

Además de las entradas individuales, todavía queda disponible una alternativa premium. Se trata de un palco para 26 personas por u$s 120.900. La ubicación incluye estacionamiento, wifi y un paquete de comidas y bebidas con alcohol.

Ese valor equivale a más de u$s 4600 por persona, aunque no puede leerse como una entrada tradicional. En este tipo de productos, el precio combina ubicación, servicios, hospitalidad y una experiencia pensada para grupos corporativos o compradores de alto poder adquisitivo.

Con seis tantos en 3 partidos, Messi se ubica en el topo de la tabla de goleadores del Mundial 2026 Fuente: XinHua Li Ming

Sin tickets en la reventa

La existencia de ese palco también refleja otra capa del negocio mundialista. En los grandes eventos deportivos, la venta de tickets ya no se limita a llenar tribunas: incluye paquetes de hospitalidad, experiencias premium y espacios corporativos que elevan el ingreso promedio por espectador. Ese segmento suele moverse con otra lógica de precios y apunta a empresas, clientes internacionales y grupos que buscan resolver acceso, ubicación y servicios en una sola compra.

El antecedente inmediato del mercado argentino fue el partido frente a Jordania, disputado el sábado pasado. Para ese encuentro, los valores en el Marketplace de FIFA arrancaban en u$s 3595. Ese canal funciona como plataforma oficial de reventa: los hinchas que ya compraron entradas pueden publicarlas nuevamente y los precios los definen los propios vendedores. Para el encuentro del viernes aún no hay disponibles tickets de reventa, al cierre de esta nota.

La Scaloneta despierta interés no solo entre los argentinos Fuente: XinHua Li Ming

Esa convivencia entre venta primaria y mercado secundario es una de las características centrales del ticketing del Mundial 2026. Un partido puede aparecer con poca disponibilidad en el canal oficial y, al mismo tiempo, mostrar entradas en reventa a precios más altos. Para los hinchas, eso obliga a mirar no solo cuánto cuesta una entrada, sino también de qué canal proviene y qué garantías ofrece.

El modelo se parece más a la lógica del entretenimiento y el deporte en Estados Unidos que a la de los mundiales tradicionales. La demanda puede recalibrar precios de forma permanente, sobre todo cuando se combinan selecciones de arrastre global, sedes turísticas y partidos de eliminación directa.

El Mundial 2026, además, tiene una escala comercial superior a las ediciones anteriores. El torneo pasó de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos, lo que expandió la oferta total de encuentros, sedes y paquetes. Aun así, esa mayor cantidad de partidos no necesariamente baja los precios de los cruces más buscados: en las instancias decisivas, la demanda se concentra en equipos, ciudades y horarios específicos.

En ese mapa, la Argentina vuelve a ocupar un lugar central. El equipo de Scaloni no solo mueve audiencia y consumo alrededor de cada partido, sino que también tracciona ticketing, viajes, hospitalidad y gasto turístico. Para muchos hinchas, seguir a la Selección en Estados Unidos implica tomar decisiones rápidas, con precios en dólares y una disponibilidad que puede cambiar a medida que se acerca el partido.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las sorpresas de esta edición. El seleccionado africano empató sus tres partidos de la fase de grupos y logró desplazar a Uruguay del segundo puesto de su zona. Su llegada a 16avos. le agrega un condimento inesperado al cruce: la Argentina enfrentará a un rival sin el peso histórico de otras selecciones, pero con el impulso de haber superado una primera ronda exigente.