El triunfo de México sobre Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 desató la fiesta nacional, y las plataformas digitales fueron testigo de ello. DiDi reportó un millón de viajes en territorio nacional, destacando más de 3,000 traslados hacia el Ángel de la Independencia para los festejos.

La aplicación de origen chino registró el viaje más largo hacia el estadio, con una duración de 2 horas con 45 minutos. Y tras el partido inaugural, se registraron esos miles de viajes a través de la app hacia el Ángel de la Independencia donde miles de mexicanos festejaron la primera actuación de la Selección Mexicana en el Mundial.

La app de movilidad no reportó cuántos viajes de turistas extranjeros o nacionales llegaron a la capital para ser testigos de la inauguración de la justa deportiva más mediática del mundo. Previo a los días del arranque del mundial, se discutió sobre los desacuerdos entre apps de movilidad y las autoridades de los aeropuertos que estaban sancionando a los conductores que dejaran o recogieran usuarios en sus inmediaciones.

DiDi, que también se ha convertido en una app financiera con alrededor de 2 millones de usuarios, reportó que más del 10% de las transacciones realizadas en los servicios de movilidad y entrega de comida a domicilio dentro de su plataforma se pagaron con DiDi Card.

En la vertical de delivery, la plataforma registró más de 180,000 pedidos a nivel nacional. Rappi, uno de sus rivales en entregas a domicilio, reportó que cuando juega la Selección Mexicana, los usuarios hacen hasta 270,000 pedidos.

“La pizza se coronó como el platillo favorito de los mexicanos para acompañar el inicio de la fiesta del futbol, ya que los pedidos de esta categoría gastronómica crecieron en más de 140% una hora antes del encuentro”, dijo la empresa en un comunicado.

Asimismo, los alimentos para compartir como pollo y alitas, hamburguesas, comida mexicana y tacos destacaron entre los más pedidos a través de la plataforma a nivel nacional. Por ejemplo, durante el partido entre México y Sudáfrica se realizaron más de 10,000 pedidos de pollo y alitas en la app.