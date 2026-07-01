El próximo sábado 4 de julio, a las 18:00 (hora Argentina), Paraguay se medirá ante Francia en el estadio Filadelfia en un duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

La Albirroja llega con altas expectativas tras haber protagonizado una de las sorpresas más grandes del torneo al eliminar a Alemania en la ronda anterior. Después de igualar 1-1 al final del tiempo reglamentario y en el tiempo extra, Paraguay se impuso 4-3 en la tanda de penales, donde el arquero Orlando Gill se convirtió en el héroe de la noche.

Este es un momento significativo para Paraguay, que vuelve a una fase eliminatoria mundialista después de 16 años. Con su novena participación en la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro intentará hacer historia alcanzando los cuartos de final, tal como lo hizo en Sudáfrica 2010.

Por su parte, Francia llega al encuentro con una sólida reputación tras eliminar a Suecia con un contundente 3-0, donde Kylian Mbappé brilló con un doblete. Con seis goles en este torneo, el capitán francés está cerca de igualar el récord de Lionel Messi como máximo goleador en un solo Mundial.

Francia buscará mantener su estatus de favorita, tras haber alcanzado la final en cuatro de las últimas siete ediciones del torneo e imponiéndose en dos de ellas: en 1998 y 2018.

Resultados previos

Paraguay en el Mundial:

Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)

Turquía 0 vs Paraguay 1 (20 de junio)

Paraguay 0 vs Australia 0 (25 de junio)

Alemania 1 vs Paraguay 1 (3-4 en penales) (29 de junio)

Francia en el Mundial:

Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Horarios según país