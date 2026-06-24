En el Congreso CDMX se presentó un Punto de Acuerdo para que las instancias involucradas analicen la viabilidad jurídica, técnica y operativa para ello.

Las restricciones que actualmente enfrentan los servicios de Uber y Didi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podrían modificarse en el futuro. El Congreso de la Ciudad de México comenzó a analizar una propuesta para habilitar espacios regulados donde las plataformas digitales puedan realizar ascensos y descensos de pasajeros de manera ordenada.

La iniciativa, presentada en el Congreso de CDMX por la diputada Olivia Garza de los Santos, no elimina las restricciones vigentes ni autoriza de inmediato la operación de estas plataformas de transporte público como Didi y Uber dentro de la terminal aérea.

En el Congreso CDMX se presentó un Punto de Acuerdo para que las instancias involucradas analicen la viabilidad jurídica, técnica de las apps Congreso CDMX

Sin embargo, plantea que diversas autoridades evalúen la viabilidad jurídica, técnica y operativa de crear zonas específicas para este tipo de transporte, lo que representaría un beneficio tanto para usuarios como para conductores.

“Lo que proponemos es una solución razonable y ordenada. No estamos planteando eliminar servicios existentes ni generar privilegios para nadie. Lo que buscamos es que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario Marina establezcan mecanismos de coordinación para crear áreas reguladas dentro del aeropuerto donde las plataformas digitales puedan operar legalmente”, señaló la legisladora.

Buscan ordenar la operación de las plataformas en el AICM

La propuesta fue presentada mediante un Punto de Acuerdo para solicitar a diversas dependencias federales y capitalinas que estudien la posibilidad de habilitar zonas exclusivas para taxis de aplicación dentro del aeropuerto.

La diputada argumentó que miles de pasajeros recurren diariamente a Uber y Didi debido a la facilidad para conocer el costo del viaje con anticipación, compartir rutas en tiempo real y elegir entre distintas opciones de movilidad.

Actualmente, muchos usuarios deben abandonar el perímetro aeroportuario para solicitar un vehículo o enfrentar largas filas para acceder a otros servicios de transporte, una situación que genera molestias y complicaciones logísticas.

Operativos y reordenamiento del transporte en el aeropuerto FREEPIK

La llegada del Mundial aumenta la presión sobre la movilidad

La legisladora destacó que el AICM es la principal puerta de entrada al país y recibe más de 44 millones de pasajeros al año, cifra que aumenta durante eventos internacionales de gran relevancia.

Asimismo, señaló que la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 ha incrementado la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, lo que exige soluciones de movilidad más eficientes y acordes con la demanda actual.

Entre los beneficios que se buscan con la propuesta destacan:

Reducir la incertidumbre para pasajeros nacionales y extranjeros.

Brindar mayor certeza jurídica a los conductores de plataformas.

Disminuir conflictos operativos en los accesos del aeropuerto.

Ofrecer más alternativas de transporte para los usuarios.

Fortalecer la capacidad operativa del AICM durante eventos masivos.

Cambios de fondo en el uso de las app de transporte público. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Tras su presentación, el Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino, donde será analizado y dictaminado antes de determinar si la propuesta puede avanzar hacia una eventual implementación.