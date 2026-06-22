Fantoche, una de las marcas históricas del mercado argentino de alfajores, lanzó una nueva línea inspirada en sabores regionales y busca usar ese desarrollo como parte de una plataforma para crecer en nuevos canales y mercados externos.

La compañía, que produce alrededor de 1,5 millones de alfajores por día, invirtió u$s 5 millones en tecnología y este año prevé crecer entre 30% y 35% en volumen.

La nueva línea se llama Origen del Alfajor Argentino y tendrá, en una primera etapa, tres versiones: Andino, Cordobés y Buenos Aires. La propuesta apunta a llevar al mercado masivo una categoría que suele estar asociada a producciones regionales, con menor escala y vencimientos más cortos.

“La idea surgió volviendo de Santa Fe a Buenos Aires. Dijimos: ¿por qué ninguna empresa industrial, con tantos años de historia, tiene alfajores de distintas regiones?”, contó Claudio Messina, director Comercial y de Marketing de Fantoche. “Lo que planeamos es que no había una empresa industrial tradicional argentina de alfajores que generara una línea de productos regionales”, agregó.

Para desarrollar el proyecto, Fantoche cerró una alianza de largo plazo con La Quinta, una fábrica cordobesa especializada en alfajores regionales. Ese acuerdo le permitió resolver uno de los principales desafíos comerciales del producto: la vida útil. “Por tecnología y avances en la producción, logramos que dure cuatro meses. Eso le da mucha más vida útil, con buena calidad”, explicó Messina.

Con el lanzamiento de la línea regional, Fantoche espera entrar en nuevos segmentos de mercado

Inversión millonaria en nuevas variedades federales

El portfolio combina sabores asociados a distintas zonas del país:

El Andino lleva dulce de leche y mermelada de frutos rojos, con baño semiamargo

El Cordobés replica el clásico alfajor glaseado con dulce de leche

El Buenos Aires apuesta por el café, con dulce de leche y cobertura de chocolate.

La inversión para el lanzamiento fue de u$s 5 millones. Según Messina, el desembolso se destinó principalmente a tecnología, incorporación de mano de obra y tecnificación de líneas. “No es que estimamos el costo de la harina, del papel o del packaging. Fue tecnología, mano de obra y tecnificación para poder hacer un producto bueno y en las cantidades que queríamos”, señaló.

En la actualidad, las ventas de Fantoche se concentran principalmente en los kioscos

La primera etapa prevé una producción de unas 50.000 cajas mensuales, con seis unidades por caja. El precio sugerido ronda los $ 10.000, lo que ubica al producto en un segmento medio. “No es que hacemos un alfajor primitivo o premium. Nosotros trabajamos mucho la relación calidad-precio”, dijo Messina.

El lanzamiento también le abre a Fantoche un canal donde hasta ahora no tenía una presencia fuerte: la regalería. Hoy, cerca del 80% de sus ventas pasa por kioscos, pero la nueva línea apunta también a salones mayoristas, aeropuertos, free shops y puntos de venta ligados al turismo.

Crecimiento de doble dígito

El lanzamiento se da en una categoría que sigue activa pese a la presión sobre el consumo, con nuevas marcas y productos que buscan ganar espacio en kioscos.

La compañía, además, busca sostener el ritmo de crecimiento que mostró en los últimos años. Messina aseguró que Fantoche viene creciendo a dos dígitos desde hace al menos cuatro años. “Este año estamos más de 30% o 35% arriba con respecto a la venta del año pasado, en volumen. El año pasado hicimos casi un 40% con respecto al año anterior”, afirmó.

Parte de ese desempeño se explica por la renovación del portfolio. Este año, la empresa lanzó el Triple Red Velvet, el Super Triple Chocolate y dos versiones de Pescado Raúl, que desarrolló junto a Joaquín Levinton, el cantante de Turf “Los cuatro lanzamientos formaron en estos meses el 20% de la venta de la compañía”, sostuvo Messina.

Dielo, dueña de Fantoche, produce 1,5 millones de alfajores por día en su fábrica en Villa Lugano

Con la capacidad ampliada, Fantoche también mira al exterior. La marca ya vende en Uruguay y Paraguay, y ahora busca crecer en Brasil, España y Estados Unidos. “En Uruguay entramos en el país más complejo de Sudamérica, porque tiene industria alfajorera. Nos pusieron muchas trabas, pero ya por suerte tuvimos entradas”, contó el ejecutivo.

Estados Unidos aparece como uno de los mercados más atractivos. Messina reveló que la empresa recibió llamados de grandes cadenas de retail interesadas en vender sus alfajores, pero hasta ahora no pudo avanzar por falta de capacidad productiva. “Tuvimos llamados de cadenas grandes de Estados Unidos para exportarles alfajores para toda la cadena. Por un tema productivo no lo pudimos hacer: la demanda era muy grande y no teníamos buena capacidad”, reconoció.

Ahora, con nuevas inversiones y mayor volumen disponible, la empresa vuelve a mirar esa posibilidad. “Si las condiciones para exportar siguen siendo las de hoy, creo que tranquilamente puede ser un negocio futuro para mirar muy fuerte”, concluyó Messina.