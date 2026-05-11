El mercado de las golosinas en Argentina suma un nuevo competidor de peso. Grupo Arcor anunció oficialmente el lanzamiento de GOAT, un alfajor diseñado bajo una arquitectura de producto innovadora que apunta a capturar tanto al consumidor masivo como a los paladares que buscan experiencias sensoriales más complejas. La propuesta marca el ingreso formal de la multinacional argentina al segmento de los alfajores “extra indulgentes”, una categoría que viene ganando terreno traccionada por la búsqueda de mayor volumen de relleno y texturas premium. Lo que distingue a GOAT en la góndola es su combinación de componentes. El producto está estructurado con tapas de chocolate intenso y un doble baño que le otorga una estructura robusta y crujiente. Sin embargo, la verdadera apuesta de Arcor reside en el interior: un generoso relleno de dulce de leche tradicional que convive con un corazón de bon o bon. Esta integración no es azarosa. Al utilizar Bon o Bon —una de las marcas de chocolate más valoradas de la compañía— como ingrediente central, Arcor busca transferir el “sello de confianza” y la calidad percibida de la marca a este nuevo formato. Según explicó Natalia Colla, Grouper de harinas de la firma, “el desarrollo surge de una lectura estratégica de los nuevos hábitos, donde el consumidor joven demanda perfiles de sabor que rompan con lo tradicional”. Incluso antes de su despliegue masivo en los puntos de venta, el producto comenzó a traccionar en la conversación digital. La “contundencia” de la propuesta generó una viralización espontánea en redes sociales, con unboxings y reseñas de usuarios que destacaron el equilibrio entre la intensidad del chocolate y la cremosidad del relleno doble. Para capitalizar este interés, la compañía —que en 2025 alcanzó ventas netas por u$s 3.400 millones— desplegará una campaña integral orientada a los nuevos hábitos de consumo. Con la llegada de GOAT, Arcor no solo busca reforzar su liderazgo en la categoría, sino también conectar con la tendencia global de productos de alta gratificación que logran impacto inmediato en el ecosistema digital.