Con precios de hace un año, hay oportunidades para comprar lotes en barrios cerrados

En los primeros cinco meses del año, con el dólar estable y una inflación que acumuló más del 60%, hubo un fuerte incremento del costo de construcción en moneda dura. Sin embargo, en algunos barrios cerrados que ya tenían iniciadas las obras, pero que aún no están terminados, los precios de los terrenos mantuvieron su valor en dólares y hoy ofrecen una gran oportunidad para el comprador.



"Vemos que está produciendo un arbitraje. Los lotes no subieron sus valores pese al aumento en el costo de construcción y valen lo mismo que hace un año. Como todo lo demás se encareció en dólares, para el que tiene la plata en la mano están relativamente baratos ", dice Esteban Edelstein Pernice, director de Castex Propiedades.

Ese es el caso de barrios como Terralagos, Open Pilar, Nordelta o Puertos, asegura, que mantienen un buen ritmo de ventas. En estos meses muy pocos barrios subieron los precios porque prefieren que mantener el movimiento en el mercado.

En Terralagos, situado en Canning, se consiguen lotes a partir de u$s 92.000. En el desarrollo Open Pilar, ubicado junto a Pilará, los precios de los terrenos arrancan en u$s 70.000. En tanto, en Puertos, se pueden encontrar por u$s 95.000 y en Nordelta, desde u$s 175.000.

"Como tienen obras ya empezadas, los desarrolladores que no pueden dejar de vender porque tienen compromisos. Pueden mantener los precios porque deciden resignar margen y liquidar el stock. Necesitan la plata para seguir construyendo el barrio. Cuando no tengan esa necesidad de obra los precios van a subir. Las nuevas etapas se van a lanzar con precios nuevos", explica Edelstein Pernice.

Dónde están las oportunidades

En la actualidad queda poco disponible en construcción , por eso, las oportunidades son escasas. Y en dos o tres meses, cuando todo ese stock esté vendido y empiecen nuevas obras, lo más probable es que los precios suban entre un 50% y un 70% en dólares al tipo de cambio actual.

Horacio Benvenuto, gerente general de Izrastzoff, aporta que, aunque no hay un movimiento generalizado en el mercado, sí se ven transacciones en los terrenos que se compran desde pozo, que todavía no pagan expensas.

Los lotes que se compran desde pozo mantuvieron el nivel de demanda

Para el segundo semestre las perspectivas del mercado general, ya con precios actualizados, parecen ser mejores. Con un dólar que hoy está más atractivo y la inflación en baja , en el segmento creen que se viene una reactivación.

"Hace 40 días que vemos un aumento en la demanda en nuestros desarrollos, que se venden en pesos ajustados por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Como el dólar aumentó y la inflación se desaceleró, nuestros clientes ven que los productos que tenemos son más atractivos", dice José Iribarren, director comercial de Eidico, compañía que tiene cerca de 20 barrios en construcción.

El segundo semestre

En el primer semestre del año la venta de lotes venía muy dormida. Pero para la segunda mitad del año Iribarren vaticina una interesante reactivación.

"La inflación se empezó a desacelerar con un índice que está de vuelta en un dígito y un tipo de cambio más atractivo, se viene la demanda. El peor enemigo que tiene un desarrollo al costo es la inflación", cierra.