Créditos hipotecarios: el mercado espera que las ventas crezcan solo un 20%

Aunque en un primer momento la vuelta de los créditos hipotecarios pareció generar entusiasmo en el sector del real estate, las expectativas sobre un incremento sustancial en la actividad se moderaron. El 60% de los consultados en una encuesta realizada por el portal Reporte Inmobiliario cree que las ventas de inmuebles se incrementarán un 20% a raíz de las nuevas líneas de préstamos UVA. El 40% restante sostiene que se comercializarán un 40% más de propiedades.

De esta manera, el mercado espera que la reactivación sea considerablemente menor a la que hubo a fines de 2017, cuando las UVA lograron prácticamente duplicar las ventas que había en la ciudad de Buenos Aires.

Las propiedades más buscadas serán las que se encuentren entre los u$s 60.000 a u$s 100.000, según el 57,9% de quienes respondieron la encuesta. Este rango es similar al promedio de u$s 80.0000 que hubo durante el pico de los créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri.

En tanto, un 19,5% cree los precios de los inmuebles más vendidos oscilará entre u$s 100.000 y u$s 150.000. Por último, el 16,1% dice que las propiedades más demandadas serán las que tengan un precio de hasta u$s 60.000 .

Asimismo, el estudio destaca que la inflación es la principal fuente de dudas que generan las nuevas línea de crédito, con 47,7% de las respuestas. En segundo lugar, surge el problema que supone demostrar ingresos para acceder al préstamo (20,8%), en tercero la tasa de interés (15,9%) y por último, el tipo de cambio (11,1%).

Además, de la encuesta se deprende que el 50,6% de los consultados espera que los inquilinos sean los primeros interesados en acceder a estos créditos. Un escalón más abajo (24,8%) se ubicaron los propietarios que buscan cambiar de vivienda y por último, con el 16,1%, los jóvenes que actualmente viven con sus padres.