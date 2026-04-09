La Ciudad de Buenos Aires inauguró su nuevo Hub de Turismo en el corazón de Recoleta. A través de esta iniciativa, el turismo porteño busca reforzar su estrategia de promoción y captación de visitantes, con un objetivo concreto: crecer un 6% en el flujo de turistas internacionales durante este año, segmento que en 2025 cayó un 20 por ciento a nivel nacional. Ubicado en Junín al 1940, el nuevo espacio fue concebido como “la casa de todos los turistas”, según comentó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño en conversación con El Cronista. “Para lograrlo, nos enfocamos en una fuerte inversión en acciones de promoción internacional que nos permita reforzar la presencia en los mercados estratégicos, generando mayor visibilidad de la oferta cultural y gastronómica de la Ciudad”, puntualizó Gilligan. En ese esquema -agregó- el nuevo espacio operará como un nodo de articulación entre actores públicos y privados. Esa articulación es, justamente, uno de los ejes centrales de la estrategia. Desde el Gobierno destacan que los planes sectoriales -que abarcan desde la gastronomía hasta congresos y convenciones- se diseñan en conjunto con empresas, hoteles, aerolíneas y cámaras empresarias. Para el sector privado, la apertura del Hub es vista como una señal positiva en un momento de transición para la actividad. Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), remarcó que el turismo es “uno de los motores de la economía porteña que impacta en rubros como la gastronomía, la cultura y el comercio”. En ese sentido, consideró que “todo lo que apunte a mejorar la experiencia del visitante y a potenciar la actividad resulta clave para generar mayor derrame económico”. El contexto, sin embargo, todavía exige cautela. Tras un 2025 complejo -con una caída cercana al 20% del turismo receptivo a nivel nacional-, la actividad empezó a mostrar señales de recuperación hacia fines del año pasado y consolidó esa tendencia en el inicio de 2026. Aunque el presidente del Ente de turismo aclaró que “hoy estamos un 5% arriba respecto al año pasado”, también advirtió que el desafío es sostener ese rebote en el tiempo. En paralelo, la agenda de fondo sigue marcada por la competitividad. Empresarios del sector coinciden en que el tipo de cambio y la estructura de costos locales continúan condicionando la decisión de viaje, especialmente en los segmentos medios. Por eso, además de la promoción, el foco debe estar puesto en “bajar las tasas, reducir costos y mejorar las condiciones para atraer más visitantes”. En este punto, la conectividad aérea aparece como uno de los principales problemas, según indicaron fuentes del sector. Desde el Ente de Turismo destacaron los avances en rutas internacionales -con mejoras en los vuelos hacia Estados Unidos, Brasil y Europa-, pero también reconocieron que aún se necesitan más frecuencias para potenciar la llegada de visitantes. A esto se suma un reclamo de los privados por mejorar la conectividad doméstica, lo que facilitaría que los turistas puedan combinar Buenos Aires con otros destinos del país y no pagar grandes fortunas.