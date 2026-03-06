Civitatis, el marketplace de visitas guiadas y actividades en español, eligió a la Argentina como uno de sus principales hubs estratégicos y centro de operaciones de Latinoamérica. Con un crecimiento de más del 100% en el último año en el país, la compañía busca consolidar su expansión regional y replicar en otros mercados el modelo de negocio que viene desarrollando localmente. Argentina representa actualmente el 7% de la venta mundial de Civitatis. De cara al 2026 busca ampliar ese número: “Todo indica que podremos continuar en la misma senda y mantener estos resultados positivos, consolidando nuestra presencia tanto en Argentina como en los principales mercados de la región”, expresó Andrés Spitzer, CEO global de Civitatis. Actualmente, la plataforma registra más de 1,2 millones de viajeros que reservan actividades cada mes a nivel global y proyecta mantener un crecimiento superior al 30% durante 2026. El anuncio se dio en el marco del primer Cividay realizado en el país, un encuentro de networking organizado junto a TurEspaña y Air Europa en la Embajada de España en Buenos Aires. El evento reunió a más de 80 referentes del sector turístico y contó con la presencia de ejecutivos de la empresa, entre ellos Enrique Espinel, Chief Operating Officer, y Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina. La Argentina ya se posiciona como el tercer mercado más importante para la compañía después de España y México. Durante 2025, la filial local duplicó su base de usuarios hasta alcanzar el millón de clientes anuales y registró un aumento de ventas superior al 100 por ciento. De acuerdo con Posse, uno de los desafíos actuales es fomentar el turismo interno dentro de la plataforma. Hoy, más del 95% de las actividades que compran los argentinos se realizan fuera del país, mientras que apenas el 5% corresponde a experiencias dentro de Argentina: “Estamos trabajando con las oficinas de turismo, subiendo la cantidad de operadores, trabajando con más profesionales, y también mejorando la disponibilidad que ofrecemos. Todo esto para poder darle una mejor experiencia al cliente”, señaló en diálogo con este medio. Actualmente, la plataforma ofrece cerca de 1600 actividades turísticas en casi 90 destinos del país, con una valoración promedio de 9 sobre 10 por parte de los usuarios. Trabaja con más de 2500 agencias de viaje en el país y más de 10 partners estratégicos. En paralelo, la firma avanza en negociaciones con aerolíneas, programas de millas, aeropuertos y empresas de transporte para ampliar el alcance de su propuesta en la región. “La idea es que no solo ofrezcan a los viajeros una actividad en el destino, sino que sumen todas las experiencias del itinerario, completando la experiencia de una manera integral”, apuntó el Country Manager.