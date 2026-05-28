Las redes sociales mostrando a Dua Lipa bailando en un club de la colonia Roma de la Ciudad de México, comprando ropa en las tiendas locales o abriendo la taquería temporal La Dua, en la colonia Condesa, sirvieron, indirectamente, como una campaña turística de México, durante su estancia en el país por su Radical Optimistic Tour en diciembre de 2025. No es el único caso, decenas de artistas están posicionando al país como destino turístico, aseguró Fernanda Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de OCESA.

La directiva dijo en una reunión con medios de comunicación que, de una muestra de 73 artistas internacionales de los 400 que visitaron México el año pasado, se reunieron 10,000 publicaciones en redes sociales posicionando al país como un destino cultural de primer nivel. El alcance total fue de 13,000 millones.

Esta exposición funciona como una herramienta orgánica de promoción turística que resalta la gastronomía y la infraestructura local al exterior.

La industria del entretenimiento en vivo y el turismo musical en México se ha posicionado formalmente como el tercer mercado más importante a nivel mundial. El país supera en este sector a potencias económicas como Francia, Alemania y Japón, situándose solo por detrás de gigantes como Estados Unidos y el Reino Unido.

Martínez dijo que tan solo en la operación de OCESA durante 2025 se registró una estimación de 5.5 millones de visitantes internacionales que viajaron a México motivados exclusivamente por los espectáculos en vivo. Un número muy cercano a la cantidad de visitantes que espera la Secretaría de Turismo para el Mundial FIFA 2026.

La directiva aseguró que la música en vivo ya es un motor de captación hotelera y consumo turístico mucho más constante y masivo que las grandes justas deportivas. Tan sólo el mes pasado, los tres conciertos del canadiense The Weeknd atrajo visitantes de 74 países, atrayendo masivamente a audiencias de Estados Unidos y Canadá. Mientras el 50% de los visitantes mexicanos provenían de las afueras de la Ciudad de México.

A nivel interno, la movilización de visitantes a Ciudad de México también es relevante. Un ejemplo reciente es el regreso de AC/DC a la Ciudad de México a inicios de abril, tras más de 15 años de ausencia. La agrupación ofreció tres conciertos completamente sold out en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a fans provenientes de 56 países, según datos de Ticketmaster México.

El impacto turístico fue notable, 41% de los asistentes viajaron desde otros estados de la República durante esos conciertos, lo que generó una importante derrama económica, beneficiando principalmente a las personas de la capital.

De acuerdo con datos de Oxford Economics citados por Martínez, por cada peso invertido en la compra de un boleto para un concierto se detona un gasto adicional de 3.4 veces su valor en el entorno local. Este consumo satélite beneficia directamente a sectores como transporte, hotelería y alimentos.

Tan solo los cinco conciertos más importantes de 2025 generaron una derrama económica estimada por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de MXN $9,400 millones de pesos.

El fenómeno se ha visto potenciado por las “residencias” de artistas internacionales. Este 2026, recintos como el Estadio GNP Seguros —reconocido como el escenario número uno de conciertos en el mundo, con capacidad para más de 65,000 personas— albergará a Harry Styles y Bruno Mars, con seis y cuatro conciertos, respectivamente.

“Para que un artista de este nivel decida incluir a México en sus agendas, se deben brindar garantías operativas, comerciales y de seguridad. Hoy la infraestructura del país compite en el primer nivel global”, señaló Fernanda Martínez.