El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este miércoles un informe en el que dio cuenta de un aumento en febrero de la cantidad de visitantes desde el extranjero. En detalle, hubo un avance interanual de 11,7%, hasta llegar a 852.000.000 turistas llegados a la Argentina. Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), 534.200,000 fueron turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 317.800,000 fueron excursionistas (visitantes que no pasan una noche en el lugar). En contrapartida, la cantidad de residentes argentinos que salieron al exterior, si bien tuvo un retroceso del 11,1%, fue de 2.172,600.000 personas durante el segundo mes del año. Un total de 1.629,200.000 fueron turistas y 543.400.000 excursionistas. Cabe recordar que el ETI ya no informa el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo de forma mensual, porque lo hará trimestralmente. “En febrero, se registró un saldo negativo de 1.320,6 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 1.095,0 miles de turistas y de 225,7 miles de excursionistas”, informó el organismo. La mayor parte del turismo receptivo llegó desde Chile (21,1%) y Europa (19,5%). En menor medida, le siguieron como origen Estados Unidos y Canadá (13,8%) y Brasil (13%). Asimismo, el 43,1% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía terrestre; el 42,5% lo hizo por vía aérea y el resto (14,4%) arribó por vía fluvial/marítima. Por su parte, los principales destinos de los argentinos al exterior fueron Brasil, con 36,4%; Uruguay, con 16,5%; y Chile, con 15,3%. El 53,5% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre; el 37,1%, por la vía aérea; y el 9,5%, por la vía fluvial/marítima. Dentro de la vía aérea internacional, en febrero del 2026 se estimaron 227.200 llegadas de turistas no residentes al país, representando un incremento interanual del 21,6%. El 88,6% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Y las salidas al exterior alcanzaron un total de 603.900 turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual del 19,8%. El 80,5% se concretaron en Ezeiza y Jorge Newbery. En febrero, la vía aérea internacional tuvo un saldo negativo de 376,7 miles de turistas internacionales.