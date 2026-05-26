El Corte Inglés anuncia ofertas para viajar a Turquía y Grecia: el paquete incluye 10 días por menos de 650 euros. (Fuente: Shutterstock).

El Corte Inglés Viajes lanzó una nueva oferta para quienes buscan recorrer algunos de los destinos más turísticos del Mediterráneo. El paquete permite visitar Turquía y Grecia durante 10 días y 9 noches, con vuelos incluidos y alojamiento, por menos de 650 euros.

La propuesta combina historia, playas y paisajes emblemáticos en un mismo itinerario. El recorrido incluye estancias en Estambul, Atenas y Santorini, tres de los destinos más buscados por los viajeros europeos.

Un recorrido por Estambul, Atenas y Santorini con vuelos y hoteles incluidos

El paquete de 10 días por Turquía y Grecia propone un viaje por ciudades que fueron escenario de algunos de los imperios más importantes de la historia, como el otomano y el griego.

La primera parada es Estambul, una ciudad que une Oriente y Occidente y destaca por su patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales atractivos aparecen Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio Topkapi, el Palacio Dolmabaçe y numerosos museos y monumentos históricos.

El recorrido continúa en Atenas, capital de Grecia y centro político, cultural y económico del país. La ciudad conserva importantes yacimientos arqueológicos, esculturas y construcciones de época romana y bizantina.

La última etapa del viaje se desarrolla en Santorini, una de las islas más famosas del Mediterráneo por sus vistas panorámicas, playas de distintos colores y pueblos tradicionales.

El paquete incluye vuelos de ida y vuelta, vuelos internos entre destinos, alojamiento en los hoteles seleccionados, régimen elegido en cada ciudad y seguro de viaje.

Mezquita de Suleymaniye, uno de los destinos turísticos más populares de Estambul. (Fuente: Shutterstock)

Itinerario completo: qué se hace cada día del viaje

Primer día

El viaje comienza con la salida desde la ciudad de origen hacia Estambul. Tras la llegada, el traslado al hotel corre por cuenta propia y el resto del día queda libre.

Segundo y tercer día

Los días 2 y 3 están destinados a recorrer Estambul libremente y visitar sus principales monumentos, bazares y barrios históricos.

Cuarto, quinto y sexto día

El día 4 se realiza el vuelo desde Estambul hacia Atenas. Allí también el traslado al hotel es por cuenta propia y el resto de la jornada queda libre. Los días 5 y 6 permiten conocer la capital griega y sus sitios arqueológicos.

Séptimo, octavo y noveno día

El día 7 el itinerario continúa con el vuelo desde Atenas hacia Santorini. Luego del arribo, los viajeros disponen de tiempo libre para disfrutar de la isla. Los días 8 y 9 están dedicados a recorrer sus playas, miradores y pueblos.

Décimo día

Finalmente, el día 10 se realiza el vuelo de regreso a la ciudad de origen desde Santorini.

El Corte Inglés anuncia ofertas para viajar a Turquía y Grecia: el paquete incluye 10 días por menos de 650 euros. Viajes El Corte Inglés

¿Cómo conseguir la oferta y cuál es el precio del paquete?

La promoción está disponible desde 599 euros por persona e incluye 10 días y 9 noches de viaje. Además, la oferta destaca un descuento del 10% para quienes realicen la reserva dentro del período promocional.

Las salidas están programadas entre mayo de 2026 y mayo de 2027, por lo que los viajeros pueden elegir diferentes fechas según disponibilidad.

La reserva puede realizarse a través de la web oficial de Viajes El Corte Inglés, donde también se pueden consultar los hoteles disponibles, regímenes incluidos y condiciones específicas del paquete.

Las condiciones y recomendaciones importantes para los viajeros

Entre las principales condiciones del viaje, la empresa aclara que los traslados entre aeropuertos y hoteles en Estambul, Atenas y Santorini no están incluidos y deben realizarse por cuenta propia.

También se informa que en Europa las habitaciones triples suelen incorporar una cama plegable adicional, por lo que recomiendan evitar esta modalidad cuando sea posible.

La compañía recuerda que el horario de ingreso a los hoteles depende de cada establecimiento y normalmente no se realiza antes de las 15 horas. Además, algunos alojamientos pueden exigir tarjeta de crédito como garantía al momento del check-in. Por otra parte, se recomienda consultar la documentación necesaria para ingresar a Turquía y Grecia, así como los requisitos de tránsito en caso de escalas aéreas.