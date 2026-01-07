La Provincia de Buenos Aires despliega una agenda turística intensa durante la segunda semana de enero, con propuestas que combinan fiestas populares, carnavales, festivales culturales, eventos deportivos y visitas guiadas en distintos puntos del territorio.

Entre el jueves 8 y el jueves 15 de enero de 2026, los municipios ofrecen actividades pensadas tanto para quienes están de vacaciones como para escapadas de verano.

El calendario incluye celebraciones tradicionales ligadas a la producción regional, encuentros gastronómicos, música en vivo, competencias deportivas y recorridos por entornos naturales, con opciones gratuitas y aranceladas.

Paradores de verano con servicios gratuitos

Durante enero y febrero, el Gobierno bonaerense mantiene activos los Paradores Recreo 2026 en distintos puntos de la Costa Atlántica. En Villa Gesell, el espacio funciona todos los días de 10 a 20 en la zona de calle 113 y playa, mientras que en Miramar se ubica sobre la avenida 12, entre la avenida 9 y la avenida del Durazno.

Ambos paradores ofrecen servicios de playa gratuitos, áreas de descanso y sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias y actividades recreativas para toda la familia.

Fiestas populares y celebraciones tradicionales

En Puán se realizará la 51° Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, del jueves 8 al domingo 11, con jineteadas, camping, fogones, deportes náuticos y una grilla musical que incluye artistas nacionales y espectáculos folclóricos.

General Guido, en la localidad de Labardén, será sede de la 37° Fiesta Provincial del Caballo Criollo, con actividades que incluyen destrezas criollas, pialadas, jineteadas, desfiles tradicionalistas y espectáculos musicales durante tres jornadas.

En Vivoratá, partido de Mar Chiquita, tendrá lugar la 20° Fiesta Provincial del Costillar, con entrada gratuita y una programación que combina gastronomía, desfile, jineteadas y música en vivo. Ranchos, en el partido de General Paz, celebrará el 22° Festival de Fortines, con espectáculos folclóricos, patio gastronómico y paseo de artesanos.

Tapalqué será escenario de la 14° Fiesta de la Torta Negra, con talleres de elaboración, degustaciones, feria de artesanías y actividades recreativas en el balneario municipal. En Patagones, el Balneario Los Pocitos albergará la 17° Fiesta Provincial de la Ostra, con propuestas recreativas, deportivas y una fuerte impronta gastronómica.

Carnavales en distintos puntos de la provincia

El calendario incluye además el inicio de los carnavales en varias localidades. En Iriarte, partido de General Pinto, se realizará el Carnaval Iriarte 2026, con desfile de carrozas, concurso de disfraces y baile popular.

Lincoln dará comienzo a la previa del tradicional Carnaval Artesanal con festejos en las localidades de Martínez de Hoz y Arenaza, mientras que Veinticinco de Mayo celebrará la apertura del Carnaval 2026 en su corsódromo, con una noche inaugural a cielo abierto.

Festivales culturales y propuestas musicales

La Plata sumará dos propuestas destacadas: el 25° Bon Odori, que se desarrollará en Melchor Romero con bailes, música y gastronomía japonesa, y una nueva edición de Cuentos Bajo la Luz de la Luna, un ciclo de narración oral al aire libre en el Centro Cultural Islas Malvinas.

En Cariló, partido de Pinamar, se llevará a cabo el 3° Festival de Jazz, con presentaciones de artistas de trayectoria nacional e internacional y conciertos nocturnos que se extenderán durante varios días.

Eventos deportivos y turismo activo

La agenda deportiva tendrá como uno de sus puntos fuertes el Cruce Tandilia, en Tandil, una competencia de trail running con distintas distancias y actividades complementarias. Chascomús organizará una nueva fecha de Aguas Abiertas, con modalidades promocional y principal.

Guaminí será sede del 5° Over Wheels en el Lago del Monte, con exhibiciones de vehículos y actividades recreativas, mientras que Orense, en Tres Arroyos, realizará el 25° Concurso de 6 horas a la Corvina de Mayor Peso, uno de los eventos de pesca más importantes del verano. Balcarce, por su parte, celebrará la Maratón Nocturna de Reyes, con distintas modalidades y recorridos.

Visitas guiadas y experiencias en la naturaleza

El calendario se completa con propuestas de turismo guiado y actividades al aire libre. En Miramar habrá recorridos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, mientras que en Pehuen Co se realizarán visitas guiadas a la Casa Molino.

Mar Chiquita ofrecerá distintas experiencias de interpretación ambiental, como el Sendero de la Albúfera, el Sendero Cordón Médanos y el Sendero Parque Lago. En Tres Arroyos se desarrollará una nueva edición de Marea Rural, con salidas hacia la localidad de San Mayol para conocer pueblos del interior bonaerense.