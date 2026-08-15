Por la madrugada de este sábado dos fuertes sismos sacudieron a dos puntos distintos del planeta. Por un lado, un terremoto de magnitud 7,7 golpeó el este de Indonesia y dejó al menos 38 muertos.

Por otro lado, uno de magnitud 5,2 impactó el sur de España, generando momentos de pánico y evacuaciones en distintas ciudades de la región de Andalucía.

Terremoto en Indonesia: confirmaron la muerte de 38 personas

“Se ha confirmado la muerte de 38 personas. Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2000 personas evacuaron la zona por sus propios medios”, indicó en conferencia de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres.

El temblor afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica. El movimiento se registró a las 5:58 de la mañana, hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a una profundidad de 10 kilómetros y a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

(Foto: EFE/EPA/IGNASIUS KUNDA) Fuente: EPA IGNASIUS KUNDA

El temblor se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica. El país está formado por más de 17.000 islas, una condición geográfica que multiplica la exposición a terremotos y vuelve más compleja la respuesta ante eventuales emergencias en distintas regiones al mismo tiempo.

Tras la sacudida, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) habia emitido una alerta temprana de tsunami para varias provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental, pero la desactivaron.

Un sismo de magnitud 5,2 dejó destrozos en Granada

El movimiento telúrico se registró cerca de las 17:47 hora local y tuvo su epicentro en las cercanías de la localidad de Lorca, en la provincia de Murcia.

(Foto: EFE/Pepe Torres). Fuente: EFE PEPE TORRES

El temblor se sintió en varias provincias andaluzas, donde los vecinos salieron a la calle por temor a posibles réplicas.

Las autoridades informaron que, si bien hubo daños materiales en algunos edificios y cortes de energía, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

El sismo sorprendió principalmente a los habitantes de ciudades como Granada, Almería y Málaga, donde se percibió con intensidad.

En algunos casos, los servicios de emergencia recibieron decenas de llamados por caídas de objetos, grietas en paredes y desprendimientos menores.