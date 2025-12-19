Una de las principales textiles del país deja de confeccionar ropa también en La Rioja

Indian, la marca de moda uruguaya que en el último año se transformó en un fenómeno en las principales ciudades del país por su particular modelo de negocios, abre su novena tienda en la Argentina , está vez se anima al barrio de Recoleta.

La inauguración será este 22 de diciembre, en un espacio de 1.600 m² ubicado en Av. Santa Fe y Ayacucho, uno de los corredores comerciales más transitados de Buenos Aires.

Además de su reconocida propuesta femenina, Indian presenta sus líneas para mujeres, hombres, la línea de lencería femenina y la propuesta para el hogar con decoración, textiles y muebles.

La tienda sumará también una selección de bijouterie y artículos de regalería.

Indian forma parte de Chic Parisien, una empresa familiar fundada por Enrique Manhard con más de 60 años de trayectoria. Actualmente, cuenta con más de 50 tiendas distribuidas entre Uruguay, Paraguay y Argentina.

A menos de un año de su llegada al país, Indian continúa fortaleciendo su presencia local con una rápida expansión. Los primeros locales fueron en la calle Florida y luego la marca avanzó con la apertura de tiendas de gran porte en el centro de Córdoba; en Palmares Mall, Mendoza; en el barrio de Belgrano; y en Bahía Blanca.

Enrique Manhard junto a sus dos hijos

Recientemente, la marca amplió su presencia en el interior del país con nuevas aperturas, entre ellas su segunda tienda en Mendoza y su llegada a Mar del Plata.

Como parte de su plan de expansión, la empresa ya confirmó una próxima apertura en Rosario, prevista para marzo de 2026 sobre Av. Córdoba.

El desembarco viene con números fuertes: solo en el local de Florida y Perón ingresan, en promedio, 10.000 personas por día. Al menos la mitad realiza compras de entre ocho y 10 artículos, lo que genera una facturación mensual de más de $ 30 millones en la tienda insignia.