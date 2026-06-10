Airbnb ofrecerá entradas gratuitas para el Mundial 2026 a quienes reserven uno de sus hospedajes

En esta noticia Cómo conseguir entradas gratuitas con Airbnb

A partir de este miércoles 10 de junio, los alojamientos disponibles a través de la plataforma Airbnb en las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial 2026, ofrecen entradas gratuitas para ir a ver un partido.

Estos alojamientos tienen un precio promedio de u$s 385 por noche y se podrán reservar durante las fechas en que se lleve a cabo el torneo en cada ciudad, desde la fase eliminatoria hasta la final.

Los boletos gratuitos aparecerán como un elemento destacado en la parte superior de la página del anuncio. “Los anfitriones en Airbnb no solo te ofrecen un lugar para hospedarte, sino que te ofrecen una forma más auténtica de descubrir un destino”, sostuvo Dave Stephenson, director comercial de Airbnb.

Cómo conseguir entradas gratuitas con Airbnb

Los anuncios que incluyan boletos gratuitos tendrán un ícono de balón de fútbol en la parte superior de la página del anuncio. Al seleccionar las fechas de viaje, el número de personas y la forma de pago, se podrá confirmar la reserva. Una vez confirmada, el anfitrión compartirá información sobre cómo acceder a los boletos.

Durante junio y julio, los aficionados pueden buscar y reservar alojamientos seleccionados en todas las ciudades anfitrionas que incluyen boletos gratuitos para los partidos locales en cada una de las fases:

Reserva a partir del 10 de junio de 2026 Los Angeles, Boston, Monterrey, Nueva York / Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas Octavos de final de la Copa Mundial

Reserva a partir del 18 de junio de 2026 Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas y Seattle Cuartos de final de la Copa Mundial

Reserva a partir del 1 de julio de 2026 Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City Semifinales de la Copa Mundial

Reserva a partir del 9 de julio de 2026 Dallas y Atlanta Final de la Copa Mundial

Reserva a partir del 16 de julio de 2026 Nueva York/Nueva Jersey

En total, los anfitriones y huéspedes en Airbnb recibirán más de 1300 boletos gratuitos, desde entradas sorpresa regaladas a los huéspedes que ya tenían reservas durante la fase de grupos, hasta boletos ahora incluidos en estancias futuras en todas las ciudades sede desde la fase de grupos y la fase eliminatoria hasta la final.