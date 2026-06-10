A qué hora juegan México y Sudáfrica por el debut del Mundial 2026: dónde ver el primer partido gratis

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica desde el mítico Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. En ese sentido, existen opciones gratuitas para verlo en vivo y de forma gratuita.

Este encuentro marcará el inicio de la edición más grande de la historia del torneo, con 48 selecciones y 104 partidos en total.

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Horario del partido inaugural entre México y Sudáfrica por el Mundial 2026

El partido se jugará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Para los aficionados en Europa, América Latina y otras zonas, los horarios son los siguientes:

España : 21:00 horas

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica : 13:00 horas

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá : 14:00 horas

Estados Unidos (ET), Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana : 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

¿A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Antes del pitido inicial, se celebrará la Ceremonia de Apertura en el Estadio Azteca, que comenzará 90 minutos antes del partido, es decir, alrededor de las 19:30 horas en España (equivalente a las 11:30 horas en México).

El espectáculo incluirá artistas de renombre como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y otros , destacando la cultura mexicana a través de elementos tradicionales como el papel picado.

¿Cómo ver el primer partido del Mundial gratis?

En España, el encuentro se podrá seguir gratis en La 1 de TVE y en RTVE Play. RTVE ofrecerá en directo el partido más destacado de cada jornada de la fase de grupos, lo que garantiza una cobertura accesible para todos los espectadores.

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En otros países de Latinoamérica y el mundo, el partido se transmitirá por diversos canales locales y plataformas (como TUDN, Azteca, ViX, Dsports, entre otros, según el territorio). Consulta la guía de tu operador para confirmar la señal en tu zona.

La previa entre México y Sudáfrica de cara al arranque de la Copa del Mundo

México, como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, abre el torneo en casa ante Sudáfrica en el Azteca, con capacidad para más de 87.000 espectadores. Este estadio ya albergó finales de Mundiales anteriores y se convierte en un símbolo histórico al participar en tres ediciones.

Javier Aguirre dirigirá al equipo mexicano, que buscará aprovechar el apoyo masivo de su afición. Nombres como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y una defensa sólida liderada por jugadores como César Montes y Johan Vásquez serán clave. La probable formación tricolor incluye a Raúl Rangel en portería y un mediocampo con Érik Lira y Brian Gutiérrez.

Por su parte, Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos, llega con un equipo ordenado defensivamente y peligroso en transición. Lyle Foster es su principal referente en ataque, acompañado de jugadores como Teboho Mokoena y Ronwen Williams en la portería.