El convenio entre RENAPO y Nuevo León estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030. (imagen ilustrativa)

La Secretaría de Educación de Nuevo León verificará que la CURP de sus personas usuarias esté certificada por el Registro Civil, de acuerdo con un convenio con Gobernación publicado el 18 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El acuerdo, firmado con el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), busca promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en ese sector.

El documento fue firmado el 12 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030 .

Gracias a este acuerdo, la Secretaría podrá consultar y validar la CURP en línea y en tiempo real , mediante los Servicios CURP que proporciona RENAPO.

¿Qué deberá hacer la Secretaría de Educación de Nuevo León?

Entre las acciones previstas, la dependencia adoptará la CURP como elemento de identificación individual en sus registros, cuando proceda.

La CURP será verificada en los procesos escolares de Nuevo León, según el convenio publicado en el DOF. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También deberá verificar que la CURP de cada persona usuaria esté certificada por el Registro Civil.

Si no lo está, y cuando su proceso lo permita, la Secretaría orientará a la persona para que acuda a una Oficialía del Registro Civil a realizar los trámites necesarios.

Además, enviará a RENAPO un archivo con los registros para su verificación: primero al firmarse el convenio y, después, cada semestre.

¿A quiénes aplica y qué pasa con los datos personales?

El convenio considera personas usuarias a aspirantes, alumnas y alumnos, egresadas y egresados, y personal de la Secretaría.

Se aplica en procesos como inscripción y reinscripción, acreditación, certificación, títulos electrónicos, movimientos de recursos humanos y admisión a las Escuelas Normales públicas.

Los Servicios CURP solo podrán usarse para las atribuciones de la Secretaría, sin compartir los datos ni la contraseña de consulta con terceros.

Si esto no se cumple, el acceso puede suspenderse de forma temporal o definitiva.