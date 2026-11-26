Los megas adicionales se entregarán de forma automática, sin que los clientes deban presentar ningún reclamo ni solicitud.

Telcel anunció que regalará megas de Internet a modo de resarcimiento y reparación de daños a sus clientes de Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México en sus modalidades prepago y pospago.

En un comunicado oficial Telcel indicó que regalará 300 MB adicionales a los clientes de prepago y 500 megas adicionales a sus clientes pospago afectados en sus servicios el pasado 20 de noviembre “durante los trabajos de ampliación de capacidad de la red”.

Telcel regalará 300 MB en prepago y 500 MB en pospago tras la falla del 20 de noviembre en CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Telcel anunció cómo se entregarán y se notificarán a los clientes sus megsa adicionales

La entrega de estas megas adicionales son de forma automática y los clientes no tendrán que hacer ningún tipo de reclamo o solicitud.

Los clientes con servicio prepago que tendrán 300 MB adicionales “serán abonados automáticamente en los próximos días y cuya aplicación será notificada mediante un mensaje de texto, SMS”, indica el comunicado.

En el caso de los clientes en pospago, las 500 MB adicionales “se verán reflejados en el estado de cuenta en los próximos ciclos de facturación”. De acuerdo con Telcel, la vigencia de estos megas será de “30 días naturales”.

Al mismo tiempo, Telcel ofreció disculpas a sus clientes por los “inconvenientes ocasionados” y agradeció la confianza de sus usuarios.

Quienes tengan prepago recibirán aviso por SMS; en pospago, los 500 MB aparecerán en los próximos ciclos de facturación. Fuente: Telcel

Fallas en la red y servicio al cliente colapsado

Telcel indicó que el pasado 20 de noviembre mientras los técnicos llevaban a cabo un proceso de aplicación de la capacidad de la red se generó una falla que afectó de forma masiva a sus clientes en Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México. “El origen de la falla fue resuelto de inmediato”.

Sin embargo, los usuarios con problemas en sus redes comenzaron a contactarse con el servicio al cliente y provocaron congestión en los canales de atención, esto llevó a Telcel a emitir un primer comunicado revelando la falla y asegurando el restablecimiento del servicio gradualmente.

¿Qué se puede hacer con 300 MG y 500 MG desde un celular?

Con 300 a 500 MB los usuarios pueden chatear por WhatsApp, revisar correos y navegar en sitios web ligeros sin videos.

Alcanzan para usar mapas básicos o escuchar unas cuatro horas de música en streaming, pero atención, porque se agotan rápido con las redes sociales debido a la carga de vídeos de forma automática.