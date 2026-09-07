Una media con arroz puede convertirse en un sencillo aliado para combatir la humedad dentro de los armarios. Este truco casero aprovecha la capacidad del arroz para captar parte del vapor de agua presente en ambientes pequeños y cerrados.

Aunque no reemplaza a un deshumidificador ni soluciona problemas estructurales de humedad, puede ayudar a reducir levemente esa sensación de encierro y algunos olores asociados. Por eso, cada vez más personas recurren a este método como una alternativa económica para mantener los espacios más secos.

Por qué poner arroz dentro del armario ayuda contra la humedad

El arroz puede funcionar como un absorbedor suave de humedad ambiental. Sus granos y el almidón que contienen son higroscópicos, lo que significa que pueden captar parte del vapor de agua presente en el aire.

Su efectividad, sin embargo, es limitada. Depende principalmente del nivel de humedad, la ventilación del armario y el tiempo que permanezca cerrado.

Por eso, el truco puede resultar útil en espacios pequeños donde existe una humedad moderada, pero no es una solución para habitaciones con filtraciones, condensación o paredes particularmente frías.

El truco también puede ayudar con el mal olor

Uno de los motivos por los que este método se volvió popular es su posible efecto sobre el olor a humedad. Al reducir ligeramente el nivel de humedad del ambiente, el arroz puede atenuar esa característica sensación de encierro.

Sin embargo, no funciona como un desodorizante propiamente dicho. No neutraliza las moléculas responsables de los malos olores como puede hacerlo el carbón activado y tampoco reemplaza el lavado de prendas o la limpieza de las superficies afectadas.

El arroz también tiene un límite: deja de ser útil cuando absorbe demasiada humedad. Puede notarse porque los granos se apelmazan, modifican su textura o el olor vuelve a aparecer.

Cómo usar el arroz y cuándo conviene reemplazarlo

Para probar este método, se puede colocar arroz seco dentro de una media o una pequeña bolsa de tela y dejarla dentro del armario. También puede utilizarse un recipiente abierto, siempre ubicado lejos de prendas delicadas. Lo recomendable es revisar el arroz periódicamente y cambiarlo cuando se encuentre húmedo, apelmazado o presente un olor extraño. En ambientes muy húmedos, puede perder su efectividad en cuestión de días o una o dos semanas.

Es importante tener en cuenta que este truco no previene por sí solo la aparición de moho. Si el armario presenta humedad constante, lo más efectivo es mejorar la ventilación, separar las prendas de las paredes y detectar el origen del problema.

Para casos de humedad más importante existen alternativas con mayor capacidad de absorción, como los deshumidificadores de cloruro de calcio y las bolsas de gel de sílice. Para combatir específicamente los olores, el carbón activado también puede ser una opción más eficaz.