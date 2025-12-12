El arquitecto que resolvió el problema de la humedad para siempre en cualquier casa: "hay que usar papel aluminio".

Con la llegada del invierno en México, las humedades en paredes y techos comienzan a multiplicarse. Los cambios bruscos de temperatura y la falta de ventilación en los hogares aumentan el riesgo de condensación, moho, malos olores y daños estructurales. Para muchos, arreglarlo implica gastos que no siempre resuelven el problema.

La humedad puede aparecer por diversas causas: vapor acumulado, filtraciones exteriores, fallas en impermeabilización, puentes térmicos o incluso humedad que sube del suelo. Diferenciar cada caso es clave, ya que aplicar una solución incorrecta solo encarece los trabajos y agrava el daño con el paso de los días.

Ante las dudas, el arquitecto Máximo Caballero compartió en su cuenta de Instagram un truco sencillo para identificar el origen exacto con solo usar papel aluminio.

“¿Tienes humedades en casa? Este truco te va a volar la cabeza. Soy arquitecto y cuando me llaman por una humedad, esto es lo que hay que hacer”, explicó en su video viral, antes de detallar el método casero que emplea en todas las viviendas que inspecciona.

“Soy arquitecto y cuando me llaman por una humedad, esto es lo que hay que hacer. Toma un trozo de papel aluminio y pégalo en tu pared por un par de días”, indicó.

Según el experto, el diagnóstico correcto evita inversiones equivocadas. “Antes de gastar dinero en reformas, haz esta prueba en tu casa”, recomendó, afirmando que solo así se sabe si la humedad viene del interior por vapor acumulado o del exterior por filtraciones o falta de impermeabilización.

Cuando el agua aparece por fuera del papel: humedad generada dentro de la vivienda

Caballero explica que si las gotas se forman fuera del material, el problema proviene del propio interior del hogar. Esto suele ocurrir en invierno, cuando la ventilación disminuye y se acumula vapor por cocinar, bañarse o secar ropa dentro de casa.

Para estos casos, el arquitecto asegura que la solución no siempre implica obra. De hecho, afirma que la mayoría de los problemas desaparecen en días si se sigue una rutina adecuada de ventilación y control de humedad.

“En el 90% de los casos de viviendas que veo, es condensación por mala ventilación + puentes térmicos. Con ventilación y un deshumidificador suele mejorar en días”, precisó.

Soluciones del arquitecto para humedad interior (agua por fuera del papel):

Ventilar diariamente de forma real: abrir ventanas de lado a lado entre 10 y 15 minutos .

Reducir el vapor: usar la campana al cocinar, tomar duchas más breves y evitar secar ropa dentro.

Colocar un deshumidificador, especialmente en zonas con humedad persistente.

Corregir puntos fríos: instalar tablaroca con aislante o usar pintura anticondensación como apoyo.

Cuando el agua aparece por dentro del papel: filtraciones o humedad exterior

Si la condensación se produce entre la pared y el aluminio, Caballero afirma que se trata de un problema externo. En estos casos, el truco permite detectar fallas en impermeabilización, grietas, juntas dañadas o filtraciones que requieren reparación desde fuera de la vivienda.

El arquitecto es categórico: nunca se debe pintar una pared que tiene humedad sin resolver el origen. “Es tapar el problema y vuelve seguro”, advirtió. Por eso, detalla los pasos para localizar el punto exacto por donde entra el agua y corregirlo definitivamente.

Soluciones del arquitecto para humedad exterior (agua por dentro del papel):

Identificar el punto de entrada: juntas de fachada, bordes de ventanas, techos, pretiles o bajantes deterioradas.

Reparación exterior necesaria: sellar juntas, reparar revestimientos, impermeabilizar fachada o azotea, y sustituir tuberías dañadas.

Si la humedad sube desde el suelo (capilaridad): aplicar barrera antihumedad, colocar un zócalo ventilado o instalar una lámina drenante.

Nunca pintar sin arreglar la causa, ya que el problema regresará.

Como conclusión, Máximo Caballero señala que, si una vivienda presenta ambos tipos de humedad, la solución pasa por instalar un sistema de ventilación mecánica, mejorar ventanas y usar recubrimientos que permitan respirar a los muros.

Su consejo apunta a evitar gastos innecesarios y resolver para siempre un problema que se intensifica cada invierno en los hogares mexicanos.



