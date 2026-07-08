Lavar el arroz antes de cocinarlo es una costumbre que se aplica en varios hogares, aunque también es una práctica que divide opiniones entre expertos en gastronomía. Mientras algunos cocineros consideran que este paso es clave para lograr una mejor consistencia, otros sostienen que su necesidad depende del tipo de alimento y del platillo que se vaya a preparar.

Durante 2026, chefs y especialistas en alimentación coinciden en que enjuagar el arroz puede aportar beneficios importantes, aunque no es un procedimiento indispensable en todos los casos. Todo dependerá del resultado que se desee obtener.

Juanjo López, chef: “El arroz blanco no se hace con agua” Lavar el arroz antes de cocinarlo: para qué sirve y por qué todos lo hacen

A continuación, los detalles sobre el secreto de lavar el arroz antes de cocinarlo.

¿Por qué se recomienda lavar el arroz?

Uno de los principales motivos para lavar el arroz es eliminar el exceso de almidón que queda adherido a la superficie de los granos tras su procesamiento y empaquetado.

Al retirar esa capa de almidón, el arroz suele cocinarse con una textura más suelta, evitando que los granos se peguen entre sí. Por esta razón, quienes preparan con frecuencia recetas de cocina asiática suelen recomendar lavar varias veces variedades como el arroz jazmín o el arroz de grano largo.

Además, el enjuague permite retirar restos de polvo, pequeñas impurezas o partículas que pudieran permanecer en el producto después de su fabricación.

¿Qué tipo de arroz se lava?

No todos los tipos de arroz requieren el mismo tratamiento antes de la cocción. Los especialistas sugieren enjuagar principalmente:

Arroz blanco de grano largo

Arroz jazmín

Arroz basmati

Diversas variedades utilizadas en la gastronomía oriental

En contraste, existen casos en los que no se recomienda hacerlo. Un ejemplo es el arroz Arborio, empleado para preparar risotto, ya que conservar su almidón es fundamental para obtener la textura cremosa que caracteriza a este platillo.

¿Qué pierde el arroz al lavarlo?

Otra de las dudas más frecuentes es si el lavado afecta el contenido nutricional del arroz. Los expertos señalan que el enjuague puede eliminar una pequeña parte de las vitaminas y minerales añadidos a algunos arroces enriquecidos. Por ello, recomiendan revisar las indicaciones del fabricante antes de lavarlo.

En el caso del arroz integral, el impacto suele ser menor, ya que la mayor parte de sus nutrientes permanece en las capas externas del grano, las cuales no se eliminan durante el enjuague.

Aun así, la principal razón para lavar el arroz continúa siendo mejorar su textura y apariencia al cocinarlo.

¿Cuál es la forma correcta de lavar el arroz?

Para obtener un mejor resultado, los chefs aconsejan colocar el arroz en un recipiente amplio y cubrirlo con agua fría . Después, se debe mover suavemente con las manos para desprender el almidón y desechar el agua.

Este procedimiento puede repetirse entre dos y cuatro veces, o hasta que el agua salga mucho más clara.

En definitiva, lavar el arroz no es una regla obligatoria para todas las recetas, pero sí una técnica que puede marcar la diferencia en la textura final de muchas preparaciones. Elegir si hacerlo o no dependerá del tipo de arroz que se utilice y del resultado que se quiera conseguir en cada platillo.