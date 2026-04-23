La Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024 cerró el pasado 30 de abril, fecha límite para que las personas físicas cumplieran con su obligación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A diferencia de otros años, en esta ocasión no se otorgó prórroga, lo que incrementó la presión para presentar el trámite a tiempo. Aunque el plazo ya concluyó, quienes presentaron su declaración y aún no reciben su saldo a favor todavía pueden recuperarlo, siempre que realicen ciertos ajustes y trámites adicionales. Conoce los requisitos para cobrar el dinero y sácale provecho a las obligaciones fiscales en México. Ten en cuenta las condiciones para aplicar. La devolución automática del dinero puede ser rechazada por distintas razones, entre ellas: Para que los CFDI sean válidos, deben incluir datos correctos como: Si el SAT no autorizó la devolución, puedes seguir estos pasos: Una vez corregida la información y presentada la solicitud, el SAT puede tardar hasta 40 días hábiles en procesar la devolución y realizar el depósito. A continuación, detalles que debes tener en cuenta. Si el depósito del saldo a favor fue rechazado, lo más importante es revisar de forma cuidadosa los comprobantes y corregir cualquier error.