El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el inicio de la devolución de impuestos correspondientes a la Declaración Anual de 2025. Se trata de une beneficio económico para ciertos contribuyentes de México, en caso de cumplir ciertos requisitos. A través de un comunicado, la autoridad fiscal detalló que autorizó devoluciones por un total de 10,103 millones de pesos por concepto de saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en beneficio de más de un millón de contribuyentes. Cabe destacar que el tiempo promedio para efectuar los reembolsos es de apenas tres días, un plazo considerablemente menor al límite de 40 días que contempla el Código Fiscal de la Federación para este tipo de trámites. El SAT aseguró que mantiene su compromiso de cumplir con las devoluciones en tiempo y forma, además de reconocer a quienes presentan su declaración y cumplen con sus obligaciones fiscales. Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que, hasta el momento, el proceso de devolución avanza con normalidad. Víctor Manuel Barajas Barrera explicó que, a 15 días de que concluya el plazo para la declaración de personas físicas, existen reportes de que el dinero se está depositando de manera ágil y sin contratiempos. La autoridad fiscal había anticipado medidas para acelerar el proceso, por lo que quienes presentaron su declaración durante los primeros días de abril ya reciben novedades al respecto. Sin embargo, también reconoció que algunos contribuyentes enfrentaron observaciones por inconsistencias en su cuenta CLABE, lo que ha impedido concretar el depósito del saldo a favor. Las autoridades recomiendan verificar que la cuenta bancaria registrada esté actualizada y correctamente vinculada al contribuyente, ya que en años anteriores se detectaron casos de depósitos rechazados o enviados a cuentas incorrectas. En cuanto a las declaraciones de empresas, indican que se presentaron dentro del plazo legal durante marzo y que, al menos desde el IMEF, no se reportaron fallas importantes en la plataforma, como ocurrió en ejercicios fiscales anteriores. No obstante, sí se detectaron dificultades técnicas relacionadas con la atención de requerimientos de información por parte del SAT, situación que podría complicar el cumplimiento oportuno de algunas obligaciones fiscales. Sobre este punto, ya están trabajando para resolverlo e incluso se habilitó una especie de semáforo de disponibilidad para que los usuarios identifiquen los horarios con mejor funcionamiento del sistema, generalmente durante la noche o madrugada.