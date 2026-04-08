El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó un avance clave en el proceso de la Declaración Anual 2025. A partir de los datos más recientes, ya se autorizó la devolución de saldo a favor para cientos de miles de contribuyentes en México. El anuncio se dio el 7 de abril de 2026 desde Ciudad de México, donde el organismo detalló montos, tiempos de entrega y cantidad de personas beneficiadas. La devolución, además, se está realizando en plazos mucho más cortos que los establecidos por ley. El SAT informó que el monto total autorizado en devoluciones de saldo a favor asciende a 2 mil 179 millones de pesos. Este dinero corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas que presentaron su Declaración Anual 2025. Se trata de una de las cifras más relevantes del actual periodo fiscal, ya que refleja el avance en el procesamiento de devoluciones. Además, muestra el nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes. El organismo destacó que estas devoluciones forman parte del procedimiento habitual tras la revisión de declaraciones. En este caso, el volumen autorizado confirma un flujo activo de pagos hacia los contribuyentes. De acuerdo con el comunicado oficial, un total de 608 mil 119 contribuyentes ya fueron beneficiados con estas devoluciones. Se trata de personas que presentaron correctamente su declaración y obtuvieron un saldo a favor en ISR. El SAT subrayó que el acceso a este beneficio depende directamente del cumplimiento fiscal. Es decir, quienes cumplen en tiempo y forma tienen mayores probabilidades de recibir su devolución sin contratiempos. Además, el organismo reconoció el esfuerzo de los contribuyentes, ya que su participación permite agilizar los procesos fiscales. Este comportamiento también impacta en la rapidez con la que se autorizan los pagos. El tiempo promedio de devolución es de tres días, muy por debajo de los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación. En la práctica, esto permite que los contribuyentes reciban su dinero mucho más rápido, reflejando una mayor eficiencia en los procesos digitales del SAT. Además, hasta las 8:00 horas del 7 de abril, se han presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones, lo que evidencia un alto nivel de cumplimiento fiscal.