El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sorprendido a los contribuyentes en este 2026 al reducir drásticamente los tiempos de espera para las devoluciones de impuestos. Actualmente, la autoridad fiscal está procesando los depósitos del saldo a favor por ISR en un promedio de apenas 3 días hábiles, una cifra récord frente al plazo legal de hasta 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación. Este dinamismo responde a la optimización de los sistemas de inteligencia fiscal y al uso de información precargada. Con corte al 7 de abril, el fisco ya ha beneficiado a más de 608 mil contribuyentes, dispersando una bolsa que asciende a los 2,179 millones de pesos, lo que incentiva a las personas físicas a cumplir con su obligación anual de forma temprana para obtener liquidez inmediata. Para que el depósito se vea reflejado sin contratiempos, el SAT enfatiza la importancia de la consistencia en los datos. La rapidez del proceso depende directamente de que las deducciones personales, como gastos médicos, educativos o intereses hipotecarios, coincidan exactamente con los CFDI registrados en el sistema, evitando cualquier discrepancia que active las alertas de validación manual. Asimismo, contar con una CLABE interbancaria válida y activa a nombre del titular es el factor determinante para evitar rechazos automáticos. La autoridad recomienda que, en caso de saldos a favor elevados, los usuarios utilicen su e.firma para garantizar la máxima seguridad y agilizar la aprobación del monto solicitado en la plataforma digital. Están obligados a presentar su Declaración Anual 2025 durante este mes de abril aquellos ciudadanos: Incluso para quienes no están obligados, presentar la declaración resulta altamente conveniente si se cuentan con gastos deducibles. Conceptos como: Convirtiendo el cumplimiento fiscal en un beneficio económico directo para el bolsillo familiar.