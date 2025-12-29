En esta noticia

Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece dos esquemas para trabajadores independientes: la Modalidad 10, que forma parte del régimen obligatorio, y la Modalidad 44, incluida en el régimen voluntario. Con ello, este grupo de empleados puede pensionarse antes de tiempo, un beneficio exclusivo para quienes trabajan en la informalidad.

Antes del 1 de diciembre de 2023, las personas que trabajaban por cuenta propia no estaban contempladas dentro del sistema de seguridad social. No obstante, una reforma al artículo 13 de la Ley del Seguro Social incorporó a este sector al régimen obligatorio del IMSS, otorgándole por primera vez una cobertura integral.

El IMSS ofrece retiro anticipado a los trabajadores independientes
El IMSS ofrece retiro anticipado a los trabajadores independientes

Conoce los detalles de la Seguridad Social para los trabajadores independientes y prepárate para cobrar la pensión desde una edad temprana. Ten en cuenta los requisitos obligatorios.

Te puede interesar

Alerta roja por clima extremo: el SMN advirtió que el cielo “se partirá en dos” este fin de semana y se esperan fuertes tormentas

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

Conocida como Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, esta modalidad brinda una cobertura amplia que incluye servicios de salud, riesgos de trabajo y acceso a una pensión.

Rolando Talamantes, consultor en pensiones, señaló que el Instituto asume el papel de patrón, encargándose de administrar las aportaciones hechas por el trabajador.

Está dirigida a trabajadores independientes, profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos, integrantes de industrias familiares e incluso a mexicanos que laboran en el extranjero y desean cotizar en el organismo.

Beneficios de la Modalidad 40

  • Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y obstétrica
  • Incapacidades
  • Pensiones por invalidez, vida, cesantía y vejez
  • Prestaciones sociales como guarderías y velatorios
  • Posibilidad de aportar al Infonavit y acceder a un crédito de vivienda
Movilidad.Clara Brugada reveló la fecha de inauguración del Tren Insurgente: la conexión será directa entre Observatorio y CDMX
Plan de movilidad.Confirman el listado completo de las estaciones del Tren Interurbano México-Toluca: habrá más de 5 paradas entre Observatorio y Zinacantepec

¿Cuánto dinero cobran los pensionados de la Modalidad 40?

El monto depende del ingreso declarado y puede calcularse mediante una herramienta del IMSS. Por ejemplo, con un ingreso mensual de 8,642.8 pesos en diciembre de 2025, las cuotas serían:

  • Mensual: 1,801.79 pesos
  • Bimestral: 3,429.16 pesos
  • Semestral: 10,520.02 pesos
  • Anual: 21,214.43 pesos

Si se incluye Infonavit, el pago mensual total asciende a 2,233.93 pesos.

Te puede interesar

Confirmado | Defensa Nacional tomará el control del transporte público y el Tren Maya operará con mejor servicio

¿Qué es la Modalidad 44 del IMSS?

La Modalidad 44, llamada Incorporación voluntaria de trabajadores del ámbito urbano al Seguro Social, está orientada a personas no asalariadas como profesionistas, comerciantes en pequeño y artesanos. Puede contratarse de forma individual o colectiva, aunque esta última requiere al menos 25 personas.

Este esquema tiene restricciones: no se permite la afiliación a personas con enfermedades preexistentes graves o crónicas que requieran tratamiento constante.

Beneficios

  • Servicios médicos y hospitalarios con periodos de espera
  • Pensión por invalidez y vida
  • Fondo de retiro únicamente para vejez

La cobertura es anual y se obtiene mediante el pago de una cuota fija. En 2025, el costo es de 18,870.41 pesos, y el seguro entra en vigor el primer día del mes siguiente a la inscripción.

Te puede interesar

Descarriló uno de los trenes más históricos del país: la ruta que prometía conectar todo terminó en tragedia con 13 muertos

¿Cuál es la diferencia entre la Modalidad 40 y la Modalidad 44?

Una diferencia central entre ambas modalidades es la edad para pensionarse. En la Modalidad 10, es posible acceder a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada desde los 60 años, o bien a la de Vejez a partir de los 65, siempre que se cumplan los requisitos. En cambio, la Modalidad 44 solo permite pensionarse hasta los 65 años.