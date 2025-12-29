Los trabajadores independientes de México pueden retirarse antes de tiempo, si cumplen ciertos requisitos

Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece dos esquemas para trabajadores independientes: la Modalidad 10, que forma parte del régimen obligatorio, y la Modalidad 44, incluida en el régimen voluntario. Con ello, este grupo de empleados puede pensionarse antes de tiempo, un beneficio exclusivo para quienes trabajan en la informalidad.

Antes del 1 de diciembre de 2023, las personas que trabajaban por cuenta propia no estaban contempladas dentro del sistema de seguridad social. No obstante, una reforma al artículo 13 de la Ley del Seguro Social incorporó a este sector al régimen obligatorio del IMSS, otorgándole por primera vez una cobertura integral.

El IMSS ofrece retiro anticipado a los trabajadores independientes

Conoce los detalles de la Seguridad Social para los trabajadores independientes y prepárate para cobrar la pensión desde una edad temprana. Ten en cuenta los requisitos obligatorios.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

Conocida como Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, esta modalidad brinda una cobertura amplia que incluye servicios de salud, riesgos de trabajo y acceso a una pensión.

Rolando Talamantes, consultor en pensiones, señaló que el Instituto asume el papel de patrón, encargándose de administrar las aportaciones hechas por el trabajador.

Está dirigida a trabajadores independientes, profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos, integrantes de industrias familiares e incluso a mexicanos que laboran en el extranjero y desean cotizar en el organismo.

Beneficios de la Modalidad 40

Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y obstétrica

Incapacidades

Pensiones por invalidez, vida, cesantía y vejez

Prestaciones sociales como guarderías y velatorios

Posibilidad de aportar al Infonavit y acceder a un crédito de vivienda

¿Cuánto dinero cobran los pensionados de la Modalidad 40?

El monto depende del ingreso declarado y puede calcularse mediante una herramienta del IMSS. Por ejemplo, con un ingreso mensual de 8,642.8 pesos en diciembre de 2025, las cuotas serían:

Mensual: 1,801.79 pesos

Bimestral: 3,429.16 pesos

Semestral: 10,520.02 pesos

Anual: 21,214.43 pesos

Si se incluye Infonavit, el pago mensual total asciende a 2,233.93 pesos.

¿Qué es la Modalidad 44 del IMSS?

La Modalidad 44, llamada Incorporación voluntaria de trabajadores del ámbito urbano al Seguro Social, está orientada a personas no asalariadas como profesionistas, comerciantes en pequeño y artesanos. Puede contratarse de forma individual o colectiva, aunque esta última requiere al menos 25 personas.

Este esquema tiene restricciones: no se permite la afiliación a personas con enfermedades preexistentes graves o crónicas que requieran tratamiento constante.

Beneficios

Servicios médicos y hospitalarios con periodos de espera

Pensión por invalidez y vida

Fondo de retiro únicamente para vejez

La cobertura es anual y se obtiene mediante el pago de una cuota fija. En 2025, el costo es de 18,870.41 pesos, y el seguro entra en vigor el primer día del mes siguiente a la inscripción.

¿Cuál es la diferencia entre la Modalidad 40 y la Modalidad 44?

Una diferencia central entre ambas modalidades es la edad para pensionarse. En la Modalidad 10, es posible acceder a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada desde los 60 años, o bien a la de Vejez a partir de los 65, siempre que se cumplan los requisitos. En cambio, la Modalidad 44 solo permite pensionarse hasta los 65 años.