Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que el Tren Interurbano llegará al Complejo Observatorio, donde conectará con la Línea 1 del Metro, que atraviesa la ciudad de oriente a poniente hasta Pantitlán. Este punto será clave para la integración de distintos sistemas de transporte.

En conferencia de prensa, la funcionaria destacó la relevancia de esta conexión para fortalecer la movilidad metropolitana. Los pasajeros podrán disfrutar del servicio de este transporte público próximamente, por lo que se sugiere prestar atención al comunicado oficial.

Clara Brugada dio detalles sobre la inauguración completa del Tren Insurgente

Conoce la fecha de apertura del Tren Insurgente y prepárate para desplazarte sin inconvenientes. Se optimizarán los tiempos de viaje de forma directa.

¿Cuándo se inaugura el Tren Interurbano hasta Observatorio?

La jefa de Gobierno confirmó que el Tren Interurbano México–Toluca iniciará sus operaciones en 2026, retomando el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien indicó que la inauguración del tramo hasta Observatorio está prevista para finales de enero del próximo año.

“En la Línea 1 pronto vamos a recibir el Tren Interurbano, El Insurgente, que quedó programado para enero. La presidenta ya informó cuándo empezará a funcionar y llegará a la Ciudad de México, como parte de un conjunto de obras de carácter metropolitano” , señaló Brugada.

La mandataria resaltó que esta infraestructura permitirá una conexión integral de la ciudad de poniente a oriente, beneficiando a millones de personas que se desplazan diariamente por la capital y su zona metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el Tren Insurgente CDMX?

“En enero el tren llegará al Complejo Observatorio, donde tendremos la conexión con el tren de Toluca. Desde ahí, dentro del Sistema Integrado de Transporte, será posible viajar hasta Chalco: se toma el Tren Insurgente, se conecta con la Línea 1 del Metro hasta Pantitlán, luego la Línea A hacia Santa Marta y, finalmente, el Trolebús Elevado que llega a Chalco”, explicó el gobierno capitalino.

Cronología de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX

Primer cierre: La modernización comenzó el 11 de julio de 2022, con el cierre del tramo Pantitlán–Salto del Agua, bajo un esquema de intervención por fases para reducir afectaciones.

Primera reapertura (2023): El 29 de octubre de 2023 reabrió el tramo Pantitlán–Isabel la Católica, con 11 estaciones remodeladas.

Segundo cierre: El 9 de noviembre de 2023 iniciaron los trabajos en el tramo Balderas–Observatorio, con apoyo de servicio alterno de RTP.

Reapertura hasta Balderas: El 13 de septiembre de 2024 se reanudó el servicio de Pantitlán a Balderas.

Reapertura hasta Chapultepec: El 23 de abril de 2025 abrió el tramo Cuauhtémoc–Chapultepec.

Reapertura total: El domingo 16 de noviembre de 2025, las autoridades entregaron completamente renovada la Línea 1, con servicio continuo de Pantitlán a Observatorio.