Los adultos mayores con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, que se encuentren laborando bajo una relación formal de trabajo podrían recibir un depósito adicional antes del 30 de mayo de 2026, es decir, hasta hoy.

Este ingreso extra para los adultos mayores activos en el INAPAM corresponde a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, PTU, una prestación laboral reconocida por la Constitución y regulada por la Ley Federal del Trabajo, LFT.

INAPAM y la LFT

Pago extra por la PTU, es un derecho más que un beneficio

El beneficio no es un apoyo extraordinario del Gobierno de México ni un pago realizado por el INAPAM. Se trata de un derecho laboral que deben cubrir las empresas que obtuvieron ganancias durante el ejercicio fiscal anterior.

De acuerdo con la LFT, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas conforme al porcentaje determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

Para las personas que laboran para una persona moral, la fecha límite de pago es el 30 de mayo, mientras que para quienes trabajan para una persona física con actividad empresarial el plazo se extiende hasta junio.

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¿Quiénes tienen derecho a recibir el pago de utilidades?

Los adultos mayores afiliados al INAPAM pueden acceder a este beneficio siempre que mantengan una relación laboral formal y subordinada con una empresa o patrón y hagan parte de la Vinculación Productiva. Además, deben haber trabajado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente para generar el derecho a participar en el reparto de utilidades.

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas conforme al porcentaje fijado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

Asimismo, la legislación contempla la existencia de este organismo encargado de determinar y revisar los porcentajes aplicables al reparto de ganancias entre los empleados.

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INAPAM aclara dudas sobre el depósito extra para adultos mayores

Una de las principales aclaraciones realizadas por las autoridades es que el INAPAM no deposita ni administra el pago de utilidades.

La responsabilidad de calcular, determinar y transferir el monto correspondiente recae exclusivamente en el patrón o la empresa donde presta sus servicios el trabajador.

Por esta razón, el dinero se entrega mediante los mismos mecanismos utilizados para el pago de la nómina, generalmente a través de una cuenta bancaria o tarjeta donde el empleado recibe su salario. Los beneficiarios deben verificar que su cuenta permanezca activa para evitar retrasos o inconvenientes en la recepción del recurso.

También es importante destacar que contar con la credencial INAPAM por sí sola no genera el derecho al pago. El beneficio corresponde únicamente a quienes trabajan de manera formal y cumplen los requisitos establecidos por la legislación laboral .

En consecuencia, jubilados, pensionados o personas que no mantienen una relación laboral vigente no reciben este depósito por el simple hecho de pertenecer al instituto.