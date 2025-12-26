El IMSS revisará el cumplimiento de los requisitos obligatorios de los adultos mayores inscriptos en el organismo

De cara al 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que eliminará del padrón de beneficiarios a ciertos adultos mayores que no cumplan con los requisitos obligatorios del programa social. Se prevé que haya una revisión exhaustiva a nivel nacional.

En detalle, el organismo tiene la facultad de suspender los pagos del apoyo económico o incluso retirar el derecho a cobro, si no se cumplen ciertas reglas. Por este motivo, se sugiere verificar los requisitos obligatorios impuestos en México, para evitar problemas con los depósitos.

El IMSS eliminará del padrón de beneficiarios a los pensionados que incumplan requisitos obligatorios

Conoce los motivos por los cuales te pueden dejar sin pensión y evita problemas con las autoridades mexicanas. Ten en cuenta el reglamento oficial.

¿Por qué me pueden quitar la pensión?

A continuación, las principales razones por las que un pensionado puede quedarse sin pensión en México.

Reincorporarse al empleo formal sin notificar al IMSS: cuando una persona pensionada vuelve a trabajar en el sector formal y retoma cotizaciones sin avisar, puede haber suspensión. En ciertos casos, también solicita la devolución de los recursos cobrados de manera indebida. Entregar datos falsos o incompletos: dar información errónea sobre edad, semanas de cotización o salario puede derivar en la cancelación del beneficio. Omitir la comprobación de supervivencia: en algunos esquemas, se exige la verificación periódica de que la persona sigue con vida. No hacer este trámite puede provocar la suspensión temporal del pago. Designación incorrecta de beneficiarios: incluir beneficiarios que no cumplen con los requisitos legales puede generar inconsistencias. Durante revisiones posteriores, se puede modificar o cancelar los derechos derivados de la pensión. Cobrar la pensión después del fallecimiento del titular: si familiares continúan recibiendo el pago tras la muerte del pensionado, el IMSS puede iniciar acciones legales. Esta situación también puede afectar el acceso a pensiones por viudez u orfandad. No reportar cambios en datos personales o bancarios: actualizaciones como domicilio, cuenta bancaria o estado civil deben informarse oportunamente. No hacerlo puede ocasionar bloqueos o la suspensión del depósito. Percibir pensiones incompatibles: en determinados casos, cobrar dos pensiones que no pueden coexistir legalmente puede derivar en la suspensión de una de ellas, tras la revisión correspondiente del IMSS. Ajustes posteriores al cálculo de la pensión: tiene la facultad de revisar pensiones ya otorgadas. Si detecta inconsistencias, puede modificar el monto o, en casos extremos, cancelar el beneficio. Incumplimiento de las reglas del régimen aplicable: cada esquema, ya sea bajo la Ley 73 o la Ley 97, cuenta con requisitos específicos. El incumplimiento sostenido de estas disposiciones puede afectar la continuidad del pago.

¿Qué requisitos se necesitan para el IMSS?

Las personas mayores que deseen anotarse en el organismo deben cumplir con ciertos parámetros, como:

Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio

En el caso de las pensiones, también se exige cumplir con un mínimo de semanas cotizadas —que se incrementa de forma gradual— y con la edad establecida en la ley correspondiente:

60 años o más para cesantía

65 años o más para vejez

Los trámites para la Pensión IMSS se hacen tanto en línea, a través de la plataforma oficial del IMSS Digital, como de forma presencial.

Cabe destacar que, si bien los lineamientos generales rigen para todos los casos, es cierto que también varían según el tipo de trámite. Puede ser afiliación voluntaria, pensión o registro de beneficiarios.

¿Cuánto cobra la pensión del IMSS?

La Pensión IMSS bajo el régimen de la Ley 73 otorga una pensión mínima garantizada de 9,412 pesos mensuales. Sin embargo, este monto varía según la modalidad del retiro.