El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un nuevo frente frío en México. Este fenómeno natural traerá consigo lluvias intensas, vientos fuertes y probabilidad de caída de granizo.

El clima en México volverá a presentar contrastes este viernes, con la llegada de un frente frío por el noroeste del país y lluvias continuas en el sureste, de acuerdo con el pronóstico oficial. A este escenario se suma un adelanto para el fin de semana, que anticipa mayor intensidad del viento y un nuevo descenso de temperatura en el norte.

El SMN alertó por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento en México

Conoce los detalles de la alerta del SMN y resguarda tu salud. Ten en cuenta las recomendaciones de las autoridades emitidas a través de sus canales oficiales de comunicación.

¿Cómo estará el clima hoy?

Durante el viernes, el frente frío se desplazará sobre Baja California y, al interactuar con una corriente de masa polar, provocará una baja significativa en las temperaturas del noroeste. Se pronostican lluvias fuertes en las siguientes zonas:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

En áreas montañosas de Baja California y Chihuahua existe la posibilidad de nieve o aguanieve.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión continuará activo en el sureste del país. En combinación con una circulación ciclónica en el golfo de México, favorecerá condiciones de inestabilidad en el noreste y oriente. En estas regiones se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, con precipitaciones puntuales muy intensas en Chiapas.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Los pronósticos oficiales indican que el domingo ingresará un nuevo frente frío acompañado por una masa de aire de origen ártico. Este sistema impactará principalmente al norte del país, donde se prevén vientos fuertes a muy fuertes y otro descenso en las temperaturas.

Asimismo, durante el domingo podrían presentarse lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, reforzando un ambiente invernal que se sentirá con mayor fuerza en el norte y noreste del territorio nacional.

En conjunto, el cierre de la semana estará marcado por lluvias importantes en el sureste, ambiente frío en el noroeste y un fin de semana con la llegada de otro frente frío, que traerá más viento y temperaturas bajas.

¿Qué medidas debería tomar cuando se producen fuertes lluvias?

A continuación, las medidas básicas que debes tomar durante la temporada de lluvias en México:

Evita circular por áreas anegadas, ya que la corriente puede arrastrar incluso automóviles.

No camines sobre zonas inundadas, pues podrían existir cables eléctricos energizados bajo el agua.

Abstente de cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

No intentes pasar por puentes cuando el nivel del agua los cubra.

Si vives en cañadas o pendientes pronunciadas, mantente alejado de ríos y cauces, ya que pueden bajar con fuerza y transportar piedras, lodo, troncos y otros objetos peligrosos.

Reporta coladeras obstruidas y procura mantenerlas libres de basura.

Coloca sacos de arena en accesos de tu vivienda para impedir la entrada del agua.

Retira o asegura los objetos que puedan ser desplazados por la corriente dentro de tu hogar.

Ante una inundación, corta el suministro eléctrico y evacúa las áreas con riesgo de anegamiento.

Ante cualquier emergencia general, se recomienda llamar al 911. Esto aplica para casos como inundaciones, caída de árboles o cables. En la Ciudad de México también puedes reportar incidentes a Locatel (55 5658 1111).

Para fallas en el suministro eléctrico, el canal correspondiente es la CFE al 071, mientras que los problemas ambientales de gravedad pueden denunciarse ante PROFEPA (800 PROFEPA).