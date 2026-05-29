En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la Pensión del Bienestar, el Gobierno de México salió a aclarar y negó que exista intención de eliminar este programa social.

De hecho, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum confirmó su continuidad y adelantó que no solo seguirá vigente, sino que además iniciará una fase de expansión gradual.

El objetivo planteado es fortalecer su alcance y aumentar la cantidad de beneficiarios en los próximos años.

El Gobierno de México ratificó la continuidad de la Pensión del Bienestar y descartó su eliminación o recorte. Fuente: Gobierno de México

Sin recortes ni suspensión: el Gobierno de México garantiza la continuidad del programa social

El Gobierno de México fue contundente: la Pensión del Bienestar no será eliminada ni sufrirá recortes. Este apoyo económico se mantiene como uno de los pilares de la política social en México y continuará vigente dentro de la estrategia de protección a los adultos mayores.

Asimismo, se confirmó que el apoyo económico dirigido a personas de 65 años o más seguirá entregándose de forma regular. El programa cuenta con financiamiento garantizado y no contempla cambios que impliquen su desaparición, ya que la prioridad es sostenerlo y consolidarlo como un derecho social.

Más beneficiarios y mayor alcance: el plan para una cobertura récord en todo México

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la ampliación del padrón de beneficiarios. La meta del Gobierno es llegar a cerca de 14 millones de adultos mayores integrados al programa hacia finales de 2026.

Este aumento responde principalmente a dos factores: el crecimiento natural de la población que alcanza la edad requerida y la incorporación gradual de nuevos registros en todo el país. De esta manera, el programa social busca consolidarse como uno de los más amplios de la región.