La Defensa Nacional de México tomará el control del transporte público, particularmente el del Tren Maya

Recientemente, el Gobierno oficializó un traspaso significativo en la administración del Tren Maya, al ceder su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las autoridades prevén que este cambio mejore el servicio del transporte público, particularmente su infraestructura y gestión.

La decisión del gobierno mexicano implicó la extinción de FONATUR Tren Maya, organismo que encabezó originalmente el desarrollo del proyecto, y quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo central del cambio es fortalecer la operación y la gestión de una de las obras de infraestructura más emblemáticas del país.

¿Qué pasó con el Tren Maya en México?

El proceso de transferencia tuvo un momento clave el 29 de agosto de este año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la desincorporación de FONATUR Tren Maya. Esta entidad, creada en 2018 tras un cambio de denominación y adscrita a la Secretaría de Turismo, dejó de operar para dar paso a una estructura unificada.

A partir de entonces, Tren Maya, S.A. de C.V. quedó como la única empresa responsable del sistema ferroviario, bajo la conducción directa de la Sedena, lo que apunta a una administración más centralizada y eficiente.

La consolidación fue posible gracias a una serie de disposiciones legales emitidas entre 2023 y 2024. En septiembre de 2023 se fijaron los lineamientos para que FONATUR y su filial transfirieran el proyecto a la nueva operadora.

Posteriormente, un decreto presidencial del 1 de marzo de 2024 estableció como fecha límite el 12 de septiembre de ese mismo año para concluir la entrega, marcando el camino para la liquidación de la empresa anterior.

¿Qué cambio tendrá el Tren Maya en 2026?

Con el cambio de administración, este tren ampliará su servicio. Además de la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria, asumirá la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, así como la gestión de actividades comerciales y servicios complementarios asociados al sistema.

Este alcance garantizará la viabilidad financiera del proyecto, mejorar su eficiencia operativa y reforzar la conectividad intermodal en el sureste del país.

El Programa Institucional 2025-2030 establece los ejes estratégicos de esta etapa:

Asegurar la rentabilidad mediante una gestión eficiente Ofrecer un sistema de transporte seguro e innovador Consolidar un enfoque de responsabilidad ambiental y social

Cada uno de estos lineamientos forman parte de una visión de desarrollo regional orientada al crecimiento económico sostenible y equitativo.

Detalles del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en México

La transferencia del Tren Maya a la Sedena se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde el proyecto se incorpora al eje de “Economía Moral y Trabajo”.

La obra trasciende su función como medio de transporte para convertirse en un instrumento de apoyo social y territorial.

La infraestructura de este sistema permitirá un mejor traslado de insumos médicos y apoyos alimentarios a las comunidades indígenas. También contribuirá a la seguridad en la frontera sur del país.

La validez jurídica del cambio quedó ratificada con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, mediante el cual se transfieren a esta dependencia los derechos y obligaciones del sistema ferroviario.