Los establecimientos que deseen operar como espacios pet friendly en la Ciudad de México deberán cumplir nuevas reglas.

El Congreso de CDMX aprobó reformas a las leyes de Protección y Bienestar de los Animales y de Establecimientos Mercantiles para crear un distintivo oficial que identifique a los negocios que garanticen condiciones adecuadas para perros y gatos.

Pet Friendly Congreso de la Ciudad de México

La medida busca dar certeza tanto a los dueños de mascotas como a los comercios interesados en recibir animales de compañía. Con ello, las autoridades pretenden que la convivencia entre personas y animales en espacios comerciales se realice bajo criterios de seguridad, higiene y bienestar.

Así funcionará el nuevo distintivo para negocios pet friendly

Durante la sesión ordinaria, el Congreso de la Ciudad de México avaló la creación de una insignia oficial para los establecimientos que voluntariamente decidan acreditarse como pet friendly. Para obtenerla deberán demostrar que cuentan con condiciones homologadas de salud, seguridad e higiene para recibir animales de compañía.

La diputada Tania Nanette Larios Pérez, al presentar el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Bienestar Animal y Administración Pública Local, explicó que el objetivo es promover espacios seguros y responsables para las llamadas familias multiespecie. Según señaló, “este distintivo de un lugar abierto a animales de compañía permitirá avanzar hacia una ciudad más incluyente y responsable, donde se promueva el respeto a los seres sintientes”.

"La nueva insignia se entregará a establecimientos mercantiles que garanticen condiciones dignas, seguras e higiénicas para los animales de compañía". Chat GPT

Entre los aspectos que deberán acreditar los establecimientos destacan:

Condiciones adecuadas de higiene.

Espacios seguros para animales y usuarios.

Protocolos de convivencia responsable.

Medidas de protección y bienestar animal.

Cumplimiento de criterios sanitarios homologados.

La legisladora destacó que la certificación permitirá brindar mayor certeza jurídica a consumidores y empresarios, evitando que la recepción de mascotas dependa únicamente de decisiones improvisadas o criterios particulares de cada negocio.

Por qué surge esta nueva regulación en la Ciudad de México

De acuerdo con la exposición de motivos, las autoridades identificaron un crecimiento constante de establecimientos que permiten el acceso de animales de compañía, especialmente restaurantes, hoteles, centros comerciales y espacios recreativos. Paralelamente, ha aumentado el número de familias que consideran a sus mascotas parte fundamental de su núcleo familiar.

Larios Pérez señaló que esta tendencia ha generado nuevas necesidades de regulación.

“Los establecimientos mercantiles que de manera voluntaria decidan optar por ser reconocidos como pet friendly deberán acreditar que cuenten con las condiciones homologadas de salud, seguridad e higiene para la permanencia y bienestar de los animales de compañía”, sostuvo desde la tribuna.

La diputada agregó que la iniciativa busca proteger a los seres sintientes y al mismo tiempo impulsar la adaptación del sector económico a las nuevas dinámicas sociales.

Con la aprobación de la reforma, la Ciudad de México avanza hacia un modelo donde la inclusión de mascotas en espacios comerciales estará respaldada por criterios oficiales y verificables.