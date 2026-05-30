El próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el eclipse solar total más largo del siglo XXI, un evento astronómico excepcional que promete convertir el día en noche durante más de seis minutos en algunas regiones del planeta. Los expertos destacan que una experiencia similar no volverá a repetirse hasta dentro de más de 150 años, lo que ha despertado una enorme expectativa entre aficionados y científicos.

Durante el fenómeno, la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar y generando una oscuridad temporal en plena jornada. El eclipse podrá observarse de forma privilegiada en zonas del norte de África, Medio Oriente y partes de Europa, donde la totalidad alcanzará una duración máxima cercana a los 6 minutos y 23 segundos.

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Además de la impresionante desaparición del Sol, el eclipse ofrecerá una serie de fenómenos ópticos poco frecuentes.

Entre ellos destaca uno que suele pasar desapercibido para muchos observadores: la aparición de pequeñas medias lunas luminosas bajo los árboles, un espectáculo natural que convierte cualquier sombra en una auténtica pantalla de proyección astronómica.

El extraño fenómeno que aparecerá bajo los árboles durante el eclipse

Uno de los efectos más curiosos de los eclipses solares ocurre en las sombras proyectadas por los árboles.

Durante un eclipse parcial o anular, los pequeños espacios entre las hojas actúan como miles de cámaras estenopeicas naturales, proyectando en el suelo imágenes del Sol con forma de media luna, conocidas popularmente como “lunitas”.

Este fenómeno, según informó un reporte científico de la UNAM, no tiene relación con la luz de la Luna. Se produce porque cada pequeño hueco entre ramas y hojas deja pasar la luz solar y genera una imagen del disco solar eclipsado.

Cuanto más alto sea el árbol y más pequeños sean los espacios del follaje, más definidas pueden verse estas proyecciones, que permiten seguir el avance del eclipse de manera completamente segura.

Lo que pasa en la Tierra cuando hay un eclipse solar. UMAN

Mucho más que oscuridad: los otros fenómenos que podrán verse en el cielo

El eclipse total de 2027 no solo destacará por su duración récord, sino también por varios efectos visuales que suelen acompañar a los eclipses más espectaculares.

Perlas de Baily: pequeños destellos de luz que aparecen cuando los rayos solares atraviesan los valles y montañas del borde lunar.

Anillo de diamante: efecto luminoso que ocurre instantes antes y después de la totalidad, cuando un único punto brillante del Sol permanece visible.

Oscurecimiento repentino del cielo: la luz disminuye drásticamente y puede parecer que ha llegado el anochecer.

Visibilidad de estrellas y planetas: durante la totalidad pueden observarse algunos cuerpos celestes normalmente ocultos por la luz solar.

Descenso temporal de la luminosidad ambiental: el paisaje adquiere tonalidades inusuales y sombras particularmente definidas.

Aunque algunas de estas fases duran apenas unos segundos, suelen ser los momentos más fotografiados y esperados de todo eclipse solar. Para muchos observadores representan una experiencia única que difícilmente puede compararse con cualquier otro fenómeno astronómico visible desde la Tierra.

Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en 157 años Fuente: Archivo

Expertos aseguran que será uno de los eclipses solares más impactantes del siglo XXI por su duración y rareza. ChatGPT - creada con IA

Los cuidados fundamentales para observar un eclipse de forma segura

Los especialistas recuerdan que observar un eclipse solar sin protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista.

Por ello, se recomienda utilizar exclusivamente gafas certificadas para observación solar o métodos indirectos de proyección, como cámaras estenopeicas, filtros homologados o la observación de las sombras proyectadas por árboles y otros objetos perforados.