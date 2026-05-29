Tener el pasaporte en regla ya no es opcional para quienes planean cruzar el Atlántico. La Unión Europea dejó en claro que los viajeros mexicanos que lleguen con un documento próximo a vencer o sin la vigencia mínima exigida serán rechazados en frontera, sin importar si tienen vuelo de regreso, reservas de hotel o cualquier otro comprobante.

El requisito es uno solo: el pasaporte mexicano debe contar con una vigencia mínima de tres meses contados a partir de la fecha prevista de salida del territorio europeo. Quien no lo cumpla, simplemente no entra.

Tu pasaporte “casi vigente” no cuenta: así funciona la regla de los tres meses

Muchos viajeros cometen el error de asumir que, si su pasaporte no venció al momento del viaje, están a salvo. La realidad es más estricta. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen, haber sido emitido dentro de los últimos 10 años y estar en buen estado físico, sin daños ni alteraciones.

Esto significa que un documento que vence justo cuando termina el viaje no cumple los requisitos, y las autoridades migratorias pueden negar el ingreso en el acto.

El nuevo sistema EES convierte cada ingreso en un registro digital permanente

A los controles tradicionales se suma ahora una capa tecnológica que cambia por completo la experiencia de cruzar la frontera europea. El sistema EES incorpora nuevas etapas al entrar y salir de Europa: registro biométrico con fotografía facial y huellas dactilares, escaneo digital del pasaporte en sustitución del sello físico tradicional, y un control automatizado que contabiliza con exactitud los días que cada persona permanece en territorio europeo. Con este sistema, ya no hay margen para el error ni para el descuido documental.

El pasaporte mexicano debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida de Europa para poder ingresar al Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

Qué otros documentos pueden pedirte al entrar a Europa

Aunque el pasaporte con vigencia mínima es el requisito más importante, las autoridades migratorias de la Unión Europea también pueden solicitar otros documentos al momento del ingreso. Entre ellos se encuentran el boleto de regreso o salida del Espacio Schengen, comprobantes de hospedaje, seguro médico de viaje y pruebas de solvencia económica para cubrir la estancia.

Además, los viajeros mexicanos deben respetar el límite de permanencia permitido: un máximo de 90 días dentro de un período de 180 días en el Espacio Schengen. Con la implementación del sistema EES, este cálculo será completamente automatizado, por lo que cualquier exceso quedará registrado de forma inmediata.