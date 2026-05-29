Pocos lo saben, pero cuatro de los estados fronterizos más visitados de Estados Unidos —California, Arizona, Nuevo México y Texas— aceptan el ingreso de ciudadanos mexicanos mediante la Border Crossing Card (BCC).

No hace falta tramitar una visa americana tradicional: si ya tienes tu BCC vigente, puedes ingresar legalmente a estos estados con total tranquilidad. A continuación, todo lo que necesitas saber.

California, Arizona, Nuevo México y Texas abren sus puertas a mexicanos con Border Crossing Card: qué es y cómo funciona

La Border Crossing Card (BCC), registrada oficialmente como Formulario DSP-150, es uno de los documentos de viaje más completos y convenientes que puede obtener un ciudadano mexicano para ingresar a Estados Unidos.

A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de un simple permiso de cruce fronterizo: este documento equivale legalmente a una visa B1 de negocios y una visa B2 de turismo, lo que le otorga a su portador una flexibilidad enorme para sus viajes hacia el país vecino.

Su vigencia es otro de sus grandes atractivos. Una BCC estándar es válida durante 10 años completos desde la fecha de emisión, lo que significa que, una vez tramitada, el portador puede cruzar la frontera hacia California, Arizona, Nuevo México y Texas durante una década sin necesidad de renovarla ni de tramitar ningún otro documento adicional.

Esto la convierte en una inversión a largo plazo para quienes viajan frecuentemente al sur de Estados Unidos por motivos de turismo, visitas familiares o negocios menores.

Es importante aclarar que, pese a ser válida para los cuatro estados fronterizos mencionados, la BCC no autoriza a moverse libremente por todo el territorio estadounidense sin restricciones .

Las condiciones de uso dependen del tipo de cruce y del punto de entrada, por lo que siempre es recomendable verificar con el agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a la hora del ingreso cuáles son las condiciones exactas de la estancia autorizada.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo, el documento que los mexicanos pueden usar para cruzar Estados Unidos por tiempo limitado. Fuente: Gobierno de USA

Este es el único documento que necesitas para cruzar la frontera sin visa americana

Uno de los mayores atractivos de la Border Crossing Card es que elimina la necesidad de solicitar una visa de visitante por separado. Sin embargo, obtenerla no es automático ni está al alcance de cualquier persona: el gobierno de Estados Unidos estableció criterios claros que deben cumplirse al pie de la letra para que la solicitud sea aprobada.

¿Quién puede tramitar la BCC?

La BCC está disponible exclusivamente para ciudadanos mexicanos que residan en México. Esto significa que no puede ser solicitada por personas con doble nacionalidad que ya sean residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses, ni por extranjeros de otras nacionalidades radicados en México.

Los estándares de elegibilidad son los mismos que los de una visa B1/B2

Aunque la BCC se tramita de forma separada a una visa tradicional, el Departamento de Estado de Estados Unidos aplica exactamente los mismos criterios de evaluación. Esto quiere decir que el oficial consular analizará si el solicitante representa un riesgo migratorio, es decir, si podría quedarse en Estados Unidos más tiempo del permitido o buscar empleo de manera irregular.

Para superar esta evaluación, el solicitante debe demostrar de manera convincente que tiene vínculos sólidos con México que lo obligarán a regresar después de su visita.

Epígrafe 1: La Border Crossing Card permite cruzar legalmente hacia California, Arizona, Nuevo México y Texas sin necesidad de una visa tradicional. Fuente: Gobierno de México

El tiempo de estancia está limitado

El tiempo máximo de estancia permitido con una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC o visa láser) depende de la distancia que viajes dentro de Estados Unidos:

Hasta 25 millas de la frontera: puedes permanecer hasta 30 días sin necesidad de tramitar permisos adicionales.

Más allá de la zona fronteriza: si planeas viajar en el interior del país, deberás solicitar el Formulario I-94 en el puerto de entrada. Con este permiso electrónico, la estancia autorizada puede ser de hasta 6 meses.

Para que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) apruebe tu ingreso, normalmente deberás demostrar solvencia económica y comprobar que regresarás a tu país de origen.

¿Qué documentos se necesitan para la solicitud?

El requisito documental base es contar con un pasaporte mexicano vigente a la hora de presentar la solicitud. Además, el trámite completo sigue los procedimientos específicos establecidos por la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México, lo que puede incluir el llenado de formularios en línea, el pago de aranceles consulares y la comparecencia a una entrevista.