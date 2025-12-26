Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían enfrentar la suspensión de sus pagos mensuales durante 2026, según advierten expertos en seguridad social. Aunque muchos beneficiarios asumen que su pensión está garantizada de por vida una vez aprobada, existen múltiples situaciones que pueden provocar la cancelación del beneficio.

De hecho, el organismo público tiene la facultad legal de revisar los expedientes en cualquier momento y aplicar medidas correctivas cuando detecta irregularidades, errores en la documentación o incumplimiento de obligaciones.

Incompatibilidades laborales, percepción de múltiples pensiones o información desactualizada pueden derivar en la suspensión o cancelación del beneficio.

Urgente: el IMSS cancela pensiones, suspende pagos y exige devolver el dinero si detecta este error en tu expediente

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) posee atribuciones legales para revisar, auditar y corregir pensiones ya concedidas, incluso varios años después de su autorización.

Una de las causas más comunes de suspensión o cancelación del beneficio se presenta cuando el pensionado incurre en incompatibilidades no declaradas, como la percepción simultánea de dos pensiones que la normativa no permite o la reincorporación al empleo formal sin notificarlo oportunamente.

De manera permanente, el IMSS lleva a cabo procesos de verificación sobre la documentación y los cálculos que dieron origen a la pensión. Si durante estas revisiones se detectan inconsistencias en información esencial —entre ellas, el número real de semanas cotizadas, el salario base de cotización, la edad del beneficiario o errores en registros históricos—, el organismo está facultado para reajustar el monto mensual, suspender de forma temporal los pagos o, en casos extremos, cancelar la pensión hasta que se regularice la situación conforme a la ley.

En los escenarios más complejos, cuando se determina que el pensionado percibió recursos indebidos como consecuencia de errores administrativos o datos incorrectos, el IMSS puede exigir la restitución de las cantidades ya pagadas, lo que puede derivar en adeudos significativos. Esta medida puede aplicarse aun cuando no exista mala fe por parte del beneficiario, ya que la legislación en materia de seguridad social prioriza la correcta administración y protección de los recursos del sistema.

Ante este panorama, especialistas en seguridad social recomiendan a los pensionados revisar periódicamente su situación administrativa, mantener actualizada su información personal y laboral, y reportar cualquier cambio que pudiera afectar su estatus. De lo contrario, un descuido aparentemente menor podría traducirse en la suspensión inmediata del pago mensual.

El IMSS puede exigir la devolución de pagos indebidos, aunque no exista mala fe por parte del pensionado, y ajustar los montos mientras se regulariza la situación.

¿Quiénes son los pensionados del IMSS que están en mayor riesgo de perder su pago mensual?

Especialistas en seguridad social advierten que no todos los pensionados enfrentan el mismo nivel de riesgo ante una revisión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los casos más vulnerables suelen ser aquellos en los que el beneficio fue otorgado con expedientes antiguos, registros laborales incompletos o datos capturados bajo normativas previas que hoy son objeto de verificación más estricta.

También se encuentran en una situación delicada los pensionados que retomaron actividades laborales formales, perciben ingresos adicionales sin haber informado o reciben más de una pensión proveniente de distintos regímenes, lo cual puede generar incompatibilidades legales. A ello se suman quienes obtuvieron su pensión mediante correcciones administrativas, juicios laborales o convenios especiales, ya que estos casos suelen ser revisados con mayor detalle durante auditorías internas.

Asimismo, los beneficiarios que no han actualizado sus datos personales, estado civil o situación laboral pueden enfrentar observaciones que deriven en la suspensión preventiva del pago, mientras se aclara su estatus. Por ello, los expertos recomiendan no asumir que la pensión es intocable y verificar de manera constante que toda la información registrada ante el IMSS sea correcta y vigente.